Straßentauglich: Nike Sole 2.0 x Össur Laufprothese

Phase 1: Probleme beim Befestigen

Fazit: Beginne mit Empathie – und Ambition

George hat bereits an funktionalen Innovationen wie Nike FlyEase (für einfaches An- und Ausziehen) und Nike Pulse (Schuhe mit hoher Dauerfestigkeit für Mitarbeitende im Gesundheitswesen) gearbeitet, daher ist ihm empathisches Design nicht neu. Darunter versteht man den Prozess, sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Schuhe eines anderen hineinzuversetzen, um die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen besser zu verstehen.

Für Nike Sole 2.0 bedeutete das, uns in die Welt der Träger:innen von Laufprothesen hineinzuversetzen. Stell dir vor, wie die anfangs erwähnte selbstgebastelte Lösung von Sarah nach ein paar Monaten des Tragens aussieht – von der Sohle unter ihrer Prothese wird nicht mehr viel übrig geblieben sein. Deshalb kommt dem Nike Sole Wechselsystem eine entscheidende Rolle zu, und deshalb war das Designteam entschlossen, Nike Sole 2.0 so zu konzipieren, dass man sie einfacher denn je befestigen und wieder abnehmen kann.

Doch damit nicht genug – das Team wollte auch verschiedene Optionen einführen. Wer will schließlich nur ein einziges Paar Schuhe? Was machen beispielsweise Athlet:innen, die von einer Sohle für die Straße auf Spikes für die Laufbahn wechseln müssen? "Laufprothesen sind teuer", weiß George. "Die meisten Adaptive Athletes können sich keine reine Wettkampfprothese leisten." Sie müssen also die Sohlen an ihrer Laufprothese wechseln können.

Die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Entwicklung eines neuen Befestigungsmechanismus werden im Film oben ausführlich beschrieben – aber dieser hart erkämpfte Sieg war für George erst der Anfang eines langen Entwicklungsprozesses.