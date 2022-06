Neue Wildheit: A’ja Wilson

Wie hast du dich dabei gefühlt, dass dir für den Gewinn deines Teams eine Führungsrolle übertragen wurde?

A'ja: Gewinnen steht immer an erster Stelle. Letzten Endes ist es mir egal, was die Leute denken, weil ich für das stehe, an das ich glaube. Seit ich Kind war, hat meine Mutter immer gesagt: "Lass dich von niemandem klein machen." Wenn man so eine Plattform hat wie wir, kann man so viele Menschen erreichen, und das ist ein tolles Gefühl. Wenn du für das eintrittst, woran du glaubst, kann dir niemand was.