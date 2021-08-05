Warum uns laut Organisationspsychologe Adam Grant das Hinterfragen der eigenen Überzeugungen schlauer machen kann

Trained Podcast: Öffne deinen Geist mit Adam Grant
Coaching
Adam Grant hat vom Rand eines Sprungbretts aus gelernt, seine Ansichten zu überdenken. Jetzt, als Organisationspsychologe, kann er wissenschaftlich belegen, wie wirkungsvoll dieser Prozess sein kann.
Trained ist ein Podcast über die neuesten Trends und Erkenntnisse zur ganzheitlichen Fitness.
Laut Organisationspsychologe Adam Grant beschleunigt sich die Informationsflut schneller denn je. Die einzige Möglichkeit, mit diesem Tempo Schritt zu halten, besteht seiner Meinung nach darin, dass wir lernen, unsere Ansichten zu überdenken. In dieser Folge von Trained spricht der Bestsellerautor mit Moderator Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bei Nike, darüber, wie wir unseren Geist öffnen können. Er beginnt mit einem Ratschlag seines Tauchtrainers aus der Kindheit, der ihm half, seine Angst (vor Höhen!) zu überwinden und zu verstehen, dass Arbeitsmoral wichtiger ist als natürliches Talent (oder Anmut) – was Grant schließlich zu einem All-American-Titel führte. Dann befasst er sich mit dem Grund, warum wir nie geteilter Meinung sein sollten, mit der Gefahr, sich in Gesundheits- und Wellnesskults zu verstricken, und mit der Kraft eines "Challenge-Netzwerks", wie er es nennt.
"Je schneller Wissen zur Verfügung steht, je schneller sich die Welt um uns herum verändert, desto schneller müssen wir uns mit ihr verändern."
Adam Grant
Organisationspsychologe und Autor von Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Hast du eine Frage zu Mindset, Bewegung, Ernährung, Regeneration oder Schlaf? Möchtest du ein ganz bestimmtes Thema oder einen besonderen Gast für den Podcast vorschlagen? Dann schreib Flaherty eine E-Mail an trained@nike.com. Vielleicht wird dein Vorschlag ja in einer der nächsten Folgen aufgegriffen.