Werde ein besserer Läufer, auch ohne zu laufen

03. Nach dem Laufen ein paar Minuten dehnen



"So wie das Warm-up vor dem Workout gehört auch das Cool-down am Ende der Trainingseinheit dazu, und zwar in Form von leichten, angenehmen Dehnübungen", sagt Chris Bennett, Global Head Coach bei Nike Running. Die Abkühlung holt den Körper aus seinem Belastungszustand heraus und setzt den Erholungsprozess in Gang, bevor man sich den Stressauslösern des Alltags stellt. Laut Bennett muss das nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, jedoch sollten die Dehnübungen mit Ruhe und Geduld ausgeführt werden.



"Konzentriere dich dabei auf die besonders stark beanspruchten Muskeln, also die an den Waden, den hinteren Oberschenkeln, der Hüfte und am Po", empfiehlt Robyn LaLonde, Nike Running Club Coach in Chicago. Nicht sicher, wo du anfangen sollst? Probier’s mit diesen drei einfachen Übungen:



WADEN

Stell dich auf eine Stufe und lass eine Ferse über den Rand hängen. Senke die Ferse langsam nach unten, bis du eine Dehnung spürst. 3 bis 4 Sekunden halten, bevor es zurück in die Ausgangsposition geht. Wiederhole die Übung dreimal und wechsle dann die Seite.



HINTERE OBERSCHENKEL

Das rechte Bein gerade nach vorne strecken, Ferse nach unten, Zehen gespitzt, linkes Bein leicht gebeugt. Die Hüfte nach hinten drücken und nach den rechten Zehen greifen, um eine Dehnung hinten am rechten Bein zu spüren. 3 Sekunden lang halten und in die Ausgangsposition zurückkehren. Wiederhole die Übung dreimal und wechsle dann die Seite.



HÜFTE (PIRIFORMIS) UND PO

Die Füße hüftbreit auseinander stellen. Lege das rechte Fußgelenk auf das linke Knie, sodass das rechte Knie angewinkelt nach außen zeigt. Nun in die Hocke gehen und die Hüfte zurückschieben. 3 bis 5 Sekunden halten und in die Ausgangsposition zurückkehren. Wiederhole die Übung dreimal und wechsle dann die Seite.



04. 7-Tage-Trainingsplan machen



Wann und wie lange wir laufen gehen, ist natürlich jedem selbst überlassen. Bennett erklärt jedoch, dass ein Wochenplan, in dem du dir aufschreibst, wann, wo und wie lange du laufen gehst, die Wahrscheinlichkeit erhöht, überhaupt nach draußen zu gehen. "Eine genaue Vorstellung der eigenen Ziele wirkt motivierend und lässt die persönliche Laufroutine zur Gewohnheit werden."



Beim Erstellen deines Plans solltest du auf drei wichtige Workouts achten: 1. Dauerläufe zur Verbesserung der Ausdauer. 2. Sprints und Intervalltraining, damit du schneller wirst. 3. lockeres Joggen, um dich von deiner körperlichen Verausgabung zu erholen. "Diese Workouts machen dich zu einem ausgeglicheneren Läufer", so Bennett. Du möchtest noch mehr Tipps? Schau dir unsere Trainingspläne in der Nike Run Club App an, in der du von 5-Kilometer-Läufen bis hin zu Marathons viele nützliche Tipps findest. (Absolut empfehlenswert auch für Hobbyläufer.)