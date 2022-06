Postures de yoga pour soulager les maux de dos

Le demi-seigneur est une torsion de la colonne en position assise qui allonge et fait pivoter le haut du corps pour améliorer votre posture et évacuer la tension. Selon certains adeptes du yoga, cette asana peut également améliorer la digestion. Attendez de pouvoir pratiquer aisément la torsion de la colonne au sol avant d'effectuer ce mouvement de torsion plus complexe.



Exécution : commencez en position assise, les jambes tendues face à vous sur le tapis. Pliez la jambe droite en dessous de vous pour amener le pied à l'extérieur de la hanche gauche. Fléchissez le genou gauche et placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Placez la main droite au sol près de votre hanche droite. Expirez et faites pivoter le corps en torsion vers la droite en l'éloignant de la jambe gauche. Gardez les épaules détendues, la poitrine ouverte et la colonne étirée. Accompagnez la rotation du regard. Fléchissez le coude gauche à 90 degrés et placez l'arrière du haut du bras sur l'intérieur du genou gauche, en gardant la main ouverte. Respirez et détendez-vous en maintenant la torsion pendant 30 secondes ou aussi longtemps que vous pouvez le faire. Relâchez et répétez de l'autre côté.



Conseil de pro : utilisez des accessoires pour rendre cette posture plus facile à exécuter. Asseyez-vous sur un bolster ou une couverture pliée pour ouvrir les hanches et favoriser une meilleure rotation à la base de la colonne vertébrale.