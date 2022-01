Le yoga est-il du cardio ou du renforcement musculaire ?

Les bienfaits du yoga sont très nombreux et cette discipline peut être une manière efficace d'augmenter vos performances sportives. Une étude publiée en 2016 dans l'International Journal of Yoga montre qu'après 10 semaines de pratique régulière du yoga, les participants ont constaté des améliorations au niveau de la souplesse et de l'équilibre, ainsi qu'une augmentation de la mobilité et de l'amplitude de mouvement des articulations.



Le yoga peut également être bénéfique pour la santé mentale et la gestion du stress. Une étude de 2011 a conclu que le yoga contribuait à la réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression et des douleurs chroniques, en améliorant le sommeil et le bien-être général ainsi que la qualité de vie. Au-delà des bienfaits liés au cardio et au renforcement, le yoga est une discipline qui implique souvent une respiration profonde et de la méditation.



Les résultats des recherches concernant le yoga en tant qu'activité physique sont assez mitigés. En d'autres termes, nous ne sommes encore pas encore certains de savoir si cet exercice améliore réellement votre niveau de forme physique.



Une étude clinique publiée en 2007 dans BMC Complementary and Alternative Medicine conclut que la pratique du yoga offre un niveau trop faible d'activité physique et n'est pas suffisante pour améliorer l'endurance cardiovasculaire.



Néanmoins, d'autre études montrent que le yoga améliore certains indicateurs de la santé cardiorespiratoire. Un examen systématique réalisé en 2013 et publié dans Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine conclut que le yoga pourrait aider à réduire la tension artérielle, un indicateur clé de l'endurance cardiovasculaire.



La recherche est peu concluante car le terme yoga est générique. La manière dont vous pratiquez le yoga (intensité, type d'exercice et fréquence) détermine les bienfaits que vous en tirerez. Idéalement, associez plusieurs types de yoga à d'autres formes d'activité physique pour améliorer votre santé cardio et votre force corporelle.



