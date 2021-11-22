L'équipement de yoga indispensable pour les débutants

10 essentiels pour commencer à pratiquer le yoga
Guide d'achat
Avant d'entrer dans un studio de yoga, vous aurez besoin d'un équipement de base et éventuellement de quelques accessoires facultatifs. Voici ce qu'il vous faut.
Si vous commencez à peine à pratiquer le yoga, vous ne savez peut-être pas à quoi vous attendre, mais le yoga a plein de choses à vous offrir. Vous intégrerez une tradition vieille de 5 000 ans et qui présente de nombreux bienfaits en matière de santé physique et mentale. L'apprentissage des postures de yoga vous permettra d'améliorer votre force et votre souplesse, de mieux dormir, de moins subir le stress et d'améliorer votre santé cardiaque. Tout cela vous permettra d'améliorer vos capacités sportives.
Avant d'entrer dans un studio pour un cours de yoga, vous aurez besoin d'un équipement de base. Peut-être voudrez-vous également acheter des vêtements de yoga spécifiques et un ou deux accessoires de yoga facultatifs qui vous aideront à apprendre à enchaîner les postures. Voici les équipements de yoga dont vous pourriez avoir besoin pour profiter pleinement de votre pratique.
10 essentiels pour commencer à pratiquer le yoga
1.Tapis de yoga
Beaucoup de professeurs de yoga vous demandent de porter votre propre tapis de yoga au cours, et il vous en faudra un pour pratiquer également à la maison. Un bon tapis de yoga offre une meilleure adhérence dans la posture du chien tête en bas, ce qui vous évitera de glisser. Un tapis de yoga servira également d'amorti entre votre corps et le sol. Que vous soyez de niveau débutant ou expert, prêtez attention aux éléments suivants lorsque vous choisissez un tapis de yoga, pour qu'il réponde à vos besoins :
- Épaisseur : un tapis de yoga fin offre plus de stabilité pour les postures d'équilibre, tandis qu'un tapis de yoga épais offre un meilleur amorti pour les postures dans lesquelles vos os sont en contact avec le sol. Un tapis de yoga standard d'environ 3,3 mm d'épaisseur offre un juste milieu, mais si votre pratique est davantage thérapeutique, vous pouvez opter pour un tapis de 6,3 mm d'épaisseur. Gardez également à l'esprit que plus le tapis sera épais, plus il sera lourd et encombrant à transporter.
- Matière : les matières utilisées pour fabriquer votre tapis de yoga détermineront l'adhérence qu'il offrira, son confort, sa durée de vie et la formation d'odeurs. La plupart des tapis sont en PVC ou en caoutchouc. Un tapis en caoutchouc naturel offrira une bonne adhérence, préviendra le développement d'odeurs et sera frais au toucher. De plus, le caoutchouc et les élastomères thermoplastiques sont plus respectueux de l'environnement que le PVC. N'hésitez pas non plus à privilégier les tapis fabriqués à partir de matières recyclées.
2.Vêtements de yoga essentiels
Lorsque vous achetez des vêtements de yoga, le plus important est de choisir des pièces confortables et qui bougent avec vous. Voici ce dont vous aurez besoin :
- Pantalon ou short : choisissez un pantalon ou un short extensible et qui reste bien en place tout au long de votre séance. Un legging extensible dans quatre directions fera l'affaire, tout comme un pantalon de jogging si vous préférez les bas plus amples. Si vous avez tendance à transpirer en faisant du yoga, optez pour un pantalon aux propriétés anti-transpiration, comme ceux fabriqués en tissu Nike Dri-FIT. Si vous préférez un short pour faire du yoga, veillez à ce qu'il soit bien près du corps ou équipé d'une doublure de compression de manière à éviter toute situation embarrassante durant le cours.
- Brassière de sport : le yoga est une activité à faible impact par rapport à d'autres sports, mais la plupart des femmes préfèrent tout de même porter une brassière de sport à maintien léger ou à maintien normal.
- Hauts : optez pour des hauts près du corps pour éviter de les perdre lors des inversions.
- Bandeau : les personnes qui ont les cheveux longs auront besoin d'un élastique ou d'un bandeau pour ne pas avoir les cheveux devant le visage pendant la séance.
- Chaussettes et gants de yoga : la plupart des yogis pratiquent pieds nus, mais vous préférerez peut-être porter une paire de chaussettes conçues pour offrir une bonne adhérence. Si vous voyagez sans votre tapis de yoga, des chaussettes et des gants de yoga sont indispensables pour pratiquer à même le sol. Ils vous offriront l'adhérence d'un tapis de yoga sans prendre de place dans votre bagage.
3.Serviette de yoga
Si vous faites du hot yoga, du power yoga ou n'importe quel type de yoga vous faisant transpirer, il vous faudra certainement une serviette pour recouvrir votre tapis de yoga. Cet accessoire de yoga permettra d'absorber la transpiration et vous évitera de glisser et de vous blesser. Veillez à choisir une serviette pour tapis conçue pour le yoga, et non une serviette de bain ou de plage classique. La plupart des serviettes de yoga sont en microfibre pour une meilleure adhérence et elles sont conçues pour rester bien en place sans faire de plis. Si vous vaporisez un peu d'eau sur votre tapis avant le cours, cela permettra à votre serviette de yoga de mieux y adhérer.
4.Sac de yoga ou sangle
Si vous emmenez à chaque fois votre tapis de yoga au studio, il vous faudra probablement un sac pour tapis de yoga ou une sangle pour le transporter. Une sangle sera généralement moins chère, tandis qu'un sac vous offrira des poches supplémentaires pour votre téléphone et d'autres indispensables.
5.Briques de yoga
Les briques sont d'excellents accessoires pour tous ceux qui manquent de souplesse, car elles peuvent vous aider à réaliser de nombreuses postures. Vous pouvez également les utiliser pour approfondir une posture lorsque vous devenez plus souple. Par exemple, vous pouvez placer des briques de yoga sous vos mains pour une flexion avant : cela vous fournira un support si vous n'arrivez pas à toucher le sol. En revanche, si vous les placez sous vos pieds dans cette même posture, cela vous demandera de vous étirer encore plus pour atteindre le sol.
Choisissez une brique d'au moins 10 cm de large pour une stabilité optimale. Et étant donné que certaines postures nécessitent deux ou trois briques, songez à les acheter par lots.
6.Couvertures de yoga
Les couvertures de yoga peuvent offrir un soutien et un amorti supplémentaires dans les postures assises ou couchées. Vous pouvez acheter une couverture de yoga ou utiliser un plaid classique que vous avez chez vous, en le pliant. Vous pouvez également utiliser une couverture de yoga pour amortir vos articulations, soulever vos hanches dans des postures assises, et même pour plus de confort et de chaleur en shavasana, également appelée posture du cadavre.
7.Sangles de yoga
Une sangle de yoga est équipée d'une boucle réglable, pour vous aider à étendre votre portée et améliorer votre souplesse et votre alignement. Par exemple, une sangle est un excellent accessoire pour approfondir la posture de la pince si vous n'arrivez pas à atteindre vos pieds. Vous pouvez passer la sangle autour de vos pieds et l'utiliser pour aller plus loin dans l'étirement. Les sangles sont également très utiles pour ouvrir les épaules si vous n'arrivez pas à joindre vos mains dans votre dos. Elles peuvent également être utilisées pour rester stable et en équilibre dans certaines postures, comme celle du bateau.
8.Bandes de résistance
Si vous voulez gagner encore davantage en force et en endurance en pratiquant le yoga, un jeu de bandes de résistance peut ajouter une difficulté supplémentaire à votre entraînement. Des études montrent que les bandes de résistance peuvent apporter le même renforcement musculaire que les poids traditionnels, et elles sont plus faciles à intégrer dans une pratique de yoga que des haltères. Par exemple, lorsque vous êtes dans la position de la table, vous pouvez utiliser des bandes de résistance pour effectuer des coups de pied de l'âne de manière à cibler vos fessiers.
9.Bolsters de yoga
Les bolsters apportent un soutien supérieur aux couvertures de yoga et sont spécialement utiles pour les cours de yoga thérapeutique ou prénatal. Essayez un bolster arrondi et un bolster plat pour déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins, ou songez à investir dans les deux. Vous pouvez vous appuyer sur un bolster dans la posture de l'enfant ou l'utiliser pour supporter une posture nécessitant de creuser le dos ou une torsion inclinée. S'il s'avère que vous n'avez que rarement besoin d'un bolster, un coussin ou un oreiller classique peut également faire l'affaire.
10.Roue de yoga
Les roues de yoga peuvent servir de soutien pour les yogis débutants, mais vous pouvez également les utiliser pour ajouter une difficulté supplémentaire au fur et à mesure de votre progression. Les roues mesurent généralement environ 10 cm de large et 30,5 cm de diamètre. Les yogis débutants peuvent utiliser une roue pour maintenir le dos, la nuque et la tête dans la posture du poisson. Lorsque vous avez progressé, vous pouvez utiliser une roue pour augmenter la difficulté de maintenir l'équilibre dans la posture du corbeau ou de rester en planche. Vous pouvez même utiliser une roue de yoga pour des exercices innovants comme une fente ou un pont roulants.
Créer une ambiance
Si vous pratiquez le yoga chez vous, nous vous conseillons de créer une ambiance propice à la détente, qui vous aidera à établir un lien entre le corps et l'esprit. Vous pouvez jouer avec la température de la pièce et vous motiver en ajoutant des plantes ou des œuvres d'art inspirées du yoga. Vous pouvez également utiliser un diffuseur d'huiles essentielles pour créer une odeur agréable et apaisante dans la pièce. Si vous pratiquez de plus en plus souvent, vous pouvez dédier un espace chez vous qui vous inspire un sentiment de sérénité.
Questions fréquentes sur l'équipement de yoga
Faut-il un équipement spécial pour pratiquer le yoga ?
Vous pouvez commencer à pratiquer le yoga à la maison ou en studio sans équipement particulier, à l'exception d'un tapis de yoga de qualité et de vêtements adaptés. Il vous faudra des vêtements près du corps qui s'étirent lorsque vous bougez, ainsi qu'un tapis antidérapant. Nous conseillons également aux yogis débutants qui veulent instaurer tout doucement une routine, de songer sérieusement à acheter des briques de yoga, une sangle de yoga et d'autres équipements.
Comment entretenir un tapis de yoga ?
Nous vous conseillons de nettoyer votre tapis de yoga au moins une fois par mois. Si vous utilisez un tapis mis à la disposition de tous par la salle de sport ou le studio, essuyez-le avant et après chaque utilisation. Pour les tapis de yoga en PVC, vous pouvez utiliser une goutte de savon et un chiffon humide mouillé à l'eau chaude pour nettoyer les deux faces. Évitez d'utiliser du savon sur des tapis en caoutchouc naturel, car cela pourrait les abîmer. Préférez du vinaigre, de l'alcool ou une solution à base d'huile de tea tree pour nettoyer votre tapis. Vous pouvez également acheter un produit nettoyant pour tapis de yoga. Évitez de laver votre tapis de yoga à grandes eaux ou de le plonger dans l'eau. Veillez également à ranger votre tapis à l'abri du soleil.
À quelle fréquence faut-il remplacer son tapis de yoga ?
En règle générale, il est conseillé de remplacer votre tapis de yoga tous les six mois à un an. Le délai exact dépendra de la fréquence à laquelle vous l'utilisez et de sa résistance. Voici les signes qui vous indiqueront qu'il est temps de remplacer votre tapis de yoga :
- Votre tapis conserve une mauvaise odeur, même après le nettoyage
- Votre tapis commence à devenir plus fin à certains endroits
- Il commence à s'écailler, à se déchirer ou à montrer d'autres signes d'usure
- Votre tapis a perdu de son adhérence ou est devenu glissant
Pratiquer sur un vieux tapis de yoga usé peut augmenter votre risque de blessures, il est donc important de remplacer votre tapis à intervalles réguliers.
Quel type de tapis est idéal pour le yoga réparateur ?
Si votre objectif est de réduire la douleur ou de récupérer d'une blessure, il faudra privilégier un tapis de yoga plus épais. Optez pour un modèle d'environ 6 mm d'épaisseur et suffisamment long pour votre taille. Vous pouvez également utiliser une couverture, une brique ou un bolster de yoga pour un amorti et un soutien supplémentaires.