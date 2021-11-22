L'équipement de yoga indispensable pour les débutants

Si vous commencez à peine à pratiquer le yoga, vous ne savez peut-être pas à quoi vous attendre, mais le yoga a plein de choses à vous offrir. Vous intégrerez une tradition vieille de 5 000 ans et qui présente de nombreux bienfaits en matière de santé physique et mentale. L'apprentissage des postures de yoga vous permettra d'améliorer votre force et votre souplesse, de mieux dormir, de moins subir le stress et d'améliorer votre santé cardiaque. Tout cela vous permettra d'améliorer vos capacités sportives.



Avant d'entrer dans un studio pour un cours de yoga, vous aurez besoin d'un équipement de base. Peut-être voudrez-vous également acheter des vêtements de yoga spécifiques et un ou deux accessoires de yoga facultatifs qui vous aideront à apprendre à enchaîner les postures. Voici les équipements de yoga dont vous pourriez avoir besoin pour profiter pleinement de votre pratique.