La signification de « vivre pleinement sa vie », selon la cofondatrice d'AARMY Angela Manuel-Davis

« Vivre sa meilleure vie » ne signifie pas troquer son travail pour des cocktails sur la plage (désolé). Selon Angela Manuel-Davis, responsable motivation (oui, c'est un vrai métier !) et cofondatrice du studio de vélo en salle et de bootcamp AARMY, il s'agit d'identifier la source de votre motivation et de vous donner à fond. Dans cet épisode de Trained, l'ancienne star d'athlétisme américaine se joint à Jaclyn Bryer, animatrice du podcast, et nous parle de son parcours, elle qui hésitait à se lancer et qui est ensuite devenue la coach de Jay-Z et Oprah. Elle dévoile également comment, grâce aux conseils de son père, son cours est devenu une véritable expérience spirituelle. Enfin, elle nous éclaire sur l'importance cruciale de la responsabilité et des affirmations, la manière de recréer l'ambiance d'un cours en studio à la maison et nous raconte comment elle recharge les batteries. En résumé, elle nous révèle comment vivre la vie que nous méritons.