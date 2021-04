Utilisez le dialogue intérieur pour améliorer votre rapport avec la nourriture

01. Sortez des catégories « bon » ou « mauvais ».



Au lieu d'étiqueter les aliments complets et riches en nutriments comme bons et les sucreries ou les encas salés comme mauvais, considérez les avantages que chaque aliment offre. Par exemple, un brownie a très bon goût, tandis que les myrtilles sont très bonnes et apportent des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Vous penserez alors en termes positifs (dites « bon » plutôt que « meilleur », si cela peut vous aider), ce qui vous permet d'apprécier les petits plaisirs occasionnels plutôt que de culpabiliser, précise Alanna Gardner. De plus, vous vous orienterez naturellement plus souvent vers l'option la plus saine, car vous en aurez tous les bienfaits en tête.





02. Ne vous comparez pas.



Lorsque votre partenaire commence à manger plus de légumes verts et que vous vous inquiétez de ne pas manger assez de légumes, ou lorsque votre amie publie une photo d'un plat savoureux sur les réseaux sociaux et que vous vous dites : « Pourquoi ne pourrais-je pas être comme elle et manger tout ce que je veux ? », souvenez-vous que vous vous trouvez sur un parcours de bien-être unique, rappelle Alanna Gardner. Sinon, vous risquez d'entrer dans une spirale d'autocritique, même quand vous faites des progrès réels dans vos habitudes alimentaires. Et vous perdrez probablement une partie de la joie que vous ressentez lorsque vous mangez exactement ce que vous voulez, que ce soit une boisson protéinée ou un bol de crème glacée, poursuit-elle.





03. Trouvez un aspect positif.



Lorsque vous regardez votre repas, au lieu de vous dire « C'est trop calorique » ou « Je ne devrais pas manger ça », essayez de trouver un côté positif, conseille Kelly Newsome Georges. Imaginons que vous soyez pressé et que vous mangiez des céréales au lieu de flocons d'avoine concassés. Plutôt que de vous dire : « Rien de plus paresseux que de recourir à des céréales industrielles », apprenez à vous focaliser sur les fruits rouges et les bananes que vous avez ajoutés, et dites-vous plutôt : « Je pratique l'équilibre dans mes choix alimentaires ». Si vous n'ajoutez pas de fruits, concentrez-vous sur la reconnaissance d'avoir quelque chose à manger ou sur la façon dont la nourriture vous relie aux personnes qui ont contribué à la préparer, suggère Kelly Newsome Georges. Cette mentalité peut vous aider à adopter une attitude positive et vous encourager à faire de plus en plus de choix sains, dit-elle.





04. Prenez du recul.



Dans une étude publiée dans la revue « Clinical Psychological Science », les participants ont pris des décisions alimentaires plus saines lorsqu'ils s'adressaient à eux-mêmes à la troisième personne, ce que les experts appellent le « dialogue intérieur distancié ». La théorie ? La distance psychologique peut vous aider à vous concentrer sur la façon dont un aliment particulier s'aligne (ou non) sur vos objectifs généraux, ce qui vous permet de renoncer plus facilement à un petit gâteau s'il ne fait pas partie de votre programme alimentaire. Ainsi, si vous avez du mal à gérer votre dialogue intérieur sur la nourriture, essayez simplement de dire votre nom (en silence) suivi de votre intention, comme ceci : « ___ mange des repas nourrissants qui lui donnent de l'énergie ».



Vous pouvez créer encore plus de distance en faisant preuve d'une curiosité compatissante à l'égard de votre dialogue intérieur, explique Alanna Gardner. Lorsque vous vous dites : « J'ai vraiment très mal mangé aujourd'hui », remettez cette affirmation en question. Faites l'inventaire de ce que vous avez mangé, et vous verrez probablement que vous avez réussi à manger tous vos légumes ou que vous n'avez pas abusé du pain au dîner. Et si vous avez mangé plus mal que prévu, servez-vous simplement de ce constat pour vous motiver à manger mieux demain, conclut-elle.





Le plus agréable avec le dialogue intérieur, c'est que vous en avez le contrôle total. Commencez à affiner le vôtre petit à petit, et vous mettrez fin au scénario négatif qu'on vous a inculqué dans votre enfance. Et avec un peu de chance, un jour, vous l'aurez modifié pour la nouvelle génération.