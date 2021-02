Comment éviter le burnout et trouver le bon équilibre entre sport et vie personnelle

R :

C'est génial que tu sois aussi compétitive, DMM. Je comprends et je partage cette même détermination.



J'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 3 ans. Après avoir vu la sprinteuse Evelyn Ashford remporter l'or aux Jeux Olympiques de 1984, je me suis mise à faire la course avec les voitures qui passaient devant chez moi, à Alexandria en Virginie, en courant à côté d'elles sur le trottoir. Je n'imagine même pas ce que mes parents devaient penser !



Cet esprit de compétition est encore ce qui me motive, tout comme toi. Mais j'ai l'impression que ta détermination a un coût. Et c'est quelque chose dont tu devras prendre le contrôle avant que cela ne gâche ton amour du sport.



Je vais essayer de t'aider autant que possible, mais il faut également que tu en parles à ton propre coach, que tu lui expliques ce que tu ressens, parce qu'il ou elle pourra ainsi t'accompagner dans ce que tu traverses. Tu peux peut-être lui demander de te mettre en relation avec un psychothérapeute ou un psychologue du sport afin de trouver un certain équilibre. Je produis mes meilleures performances lorsque je compense la compétition par de la récupération et du repos. C'est également à ce moment-là que je suis le plus heureuse.



Pour atteindre cet équilibre, je m'aménage des moments pour profiter de toutes les choses que j'aime en marge du basketball. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu ne cours pas ? Tu as peut-être un chien avec lequel tu peux jouer, tu peux écouter de la musique ou passer du temps avec ta famille. Peu importe ce que tu fais, dans la mesure où ça te libère l'esprit. Et si tu n'arrives pas à te détendre tout de suite, sois patiente avec toi-même.