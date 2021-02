3 signes qui montrent que vous devriez vous lever plus tôt

Vous vous sentez concerné ? La prochaine étape pour réussir à bien dormir consiste à tenter l'expérience simple de Cheri Mah pour vous aider à déterminer le nombre d'heures de sommeil dont vous avez vraiment besoin. Lors de votre prochain week-end ou de vos prochaines vacances (ou chaque fois que vous pouvez assouplir votre programme du matin), fixez-vous la même heure de coucher chaque nuit, éteignez votre réveil et voyez à quelle heure vous vous réveillez naturellement. Après plusieurs jours d'affilée, vous aurez une idée du nombre d'heures dont vous avez besoin pour vous sentir bien reposé, explique la spécialiste. Si vous dormez soudainement plus que d'habitude (disons, 10 heures par nuit), et surtout, si vous ressentez d'autres symptômes, discutez-en avec votre médecin pour savoir ce qui pourrait être à l'origine de ce phénomène, comme une dépression ou un autre problème médical sous-jacent, conseille la médecin.



Une fois que vous connaissez le nombre d'heures de sommeil dont vous avez idéalement besoin, faites le nécessaire pour vous astreindre à vous coucher et à vous lever à une heure régulière tous les jours, précise Cheri Mah. « Dormir en yo-yo », c'est-à-dire accumuler régulièrement plus d'heures de sommeil certains jours que d'autres, peut perturber l'horloge biologique et provoquer des problèmes de santé, notamment de l'hypertension et une sensation permanente de décalage horaire. Ainsi, à moins que vous n'ignoriez votre réveil le samedi matin parce que vous rattrapez le sommeil perdu, dit « déficit de sommeil », après une semaine épuisante, ou parce que vous ne vous sentez pas dans votre assiette, faire la grasse matinée n'est généralement pas ce dont votre corps a vraiment besoin.



Pour en avoir le cœur net, regardez si le temps supplémentaire passé sous la couette vous rend effectivement plus dynamique. « Il ne faut pas se coucher tard et se lever tard juste parce qu'on en a la possibilité, car cela peut dérégler votre horloge interne », affirme Cheri Mah. Pour préserver cette horloge interne, mieux vaut se coucher plus tôt que de se lever plus tard, mais faites ce qui convient à votre emploi du temps, poursuit-elle.



N'oubliez pas, le sommeil est censé vous aider à vous régénérer et à récupérer des forces pour la journée à venir. S'il ne remplit pas son travail, il est peut-être temps de vous pencher sur la qualité de vos habitudes de sommeil.