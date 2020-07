La graisse peut-elle fournir l'énergie nécessaire pour un entraînement ?

Lorsqu'il s'agit de s'entraîner dans le cadre d'un régime cétogène, les avis sont partagés. Une petite étude réalisée en 2020 sur des femmes a révélé que celles suivant un régime cétogène de huit semaines avaient plus de force pour un squat barre mais pas pour un développé couché, tandis que les femmes consommant plus de glucides constataient une amélioration pour ces deux exercices. Dans le cadre d'une autre étude publiée dans la revue « Metabolism: Clinical and Experimental », des athlètes d'endurance ont adopté un régime cétogène et ont ainsi perdu de la masse graisseuse sur 12 semaines. Au terme de l'expérience, ils sprintaient avec plus de puissance et affichaient plus d'endurance que ceux consommant davantage de glucides. Ce résultat est logique : lorsque vous réduisez votre masse graisseuse et augmentez le pourcentage de muscles, vous gagnez en puissance, en force et en vitesse.



Dans une autre étude publiée dans le « Journal of Physiology », des athlètes d'endurance de haut niveau suivant un régime cétogène ont amélioré leur VO2 max, soit la quantité d'oxygène qu'une personne peut utiliser lors d'une activité physique intense. Mais ils avaient également besoin de plus d'oxygène pour être performants, ce qui, dans les faits, a neutralisé ces avantages, explique le Dr Louise Burke, auteure de l'étude et responsable de la stratégie nutritionnelle au sein de l'Australian Institute of Sport. D'après elle, c'est parce qu'il faut plus d'oxygène pour transformer de la graisse en énergie que pour transformer des glucides en énergie. Par ailleurs, une autre étude publiée dans le « Journal of the American College of Sports Medicine » a découvert que lorsque les runners suivant un régime cétogène essayaient d'augmenter leur intensité, leur vitesse de course baissait de 5 %, probablement parce que les lipides ne sont pas aussi efficaces que les glucides pour soutenir la contraction des muscles.



Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer le régime cétogène si vous aimez le cardio. Selon le Dr Burke, la plupart des recherches montrent que pour un exercice physique d'intensité faible ou modérée, ce régime ne devrait pas avoir d'incidence sur vos performances, que ce soit de manière négative ou positive. C'est lorsque l'activité physique est plus longue ou plus intense que votre entraînement peut en pâtir. C'est pour cette raison que, pour les athlètes voulant profiter des avantages sans les inconvénients, le Dr Burke suggère d'augmenter légèrement l'apport en glucides quelques fois par semaine, avant les séances de sport plus intenses. Vous pouvez par exemple manger des fruits rouges avec vos œufs et vos avocats. Mais elle conseille de le faire uniquement après avoir déterminé si vous restez en cétose (l'organisme de chacun est différent, des bandelettes de test vous permettront de détecter la présence de cétones).