Comment rester motivé pour s'entraîner à la maison

R :

Tu sais quoi, MIA ? Tu n'es pas toute seule. En dernière année à l'université, j'ai eu du mal à trouver ma propre motivation.



J'ai eu tellement de blessures. J'en avais tellement marre de me réveiller tous les jours à 6h du matin pour aller courir. J'avais perdu ma concentration. Et comme la WNBA n'en était qu'à ses prémices, il n'était pas envisageable pour moi de jouer à un niveau professionnel. Mais j'étais aussi capitaine de l'équipe, et je savais que je voulais finir ma carrière de basketball universitaire sur une bonne note, servir d'exemple pour mes coéquipières et finir ce que j'avais commencé.



Alors, ne te sens pas coupable si tu manques de motivation. Cela arrive à TOUS les athlètes.



Pendant ma période de remise en question, j'ai dû prendre du recul et me demander : « pourquoi est-ce que je joue ? ». Enfant, je jouais parce que c'était amusant. Mais à l'université, le plaisir n'était pas toujours au rendez-vous. Donc, pourquoi est-ce que je continuais ? Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que le basketball était une manière pour moi de remercier mes parents. Ce sont eux qui ont vu mon potentiel et qui m'ont aidée à briller. Je voulais leur montrer ma gratitude, et je l'ai fait en me donnant corps et âme, jour après jour.



C'était ça, ma motivation, mon objectif. Et c'est parce que j'en ai pris conscience que j'ai pu affronter tous les défis qui se dressaient devant moi en tant que joueuse. Et c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui de faire face aux défis que je rencontre en tant que coach.



Nous savons toutes les deux que le basketball en compétition demande beaucoup de travail. C'est pourquoi ton objectif doit te motiver suffisamment pour prendre le ballon même lorsque tu n'as pas de coéquipières ou de coachs autour de toi. Et si tu veux vraiment que ta motivation t'accompagne sur le long terme, elle doit te dépasser, et dépasser le cadre de ton sport. Parce que si tu ne joues que pour remporter le championnat, que se passera-t-il une fois que tu y seras parvenue ?