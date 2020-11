L'immunité peut-elle être renforcée par l'alimentation ?

Comment fonctionne le système immunitaire

Faisons un bref rappel de biologie : votre système immunitaire est composé d'un réseau complexe de cellules et de protéines qui sert de première (et plus sûre) ligne de défense de votre corps contre les virus et les bactéries nocives. Pour le renforcer, il faut se concentrer sur les autres domaines de bien-être qui touchent directement le réseau, à savoir, dans le cas qui nous intéresse, la nutrition.



En quoi ce que l'on mange est-il important ? Outre les macronutriments comme les protéines, notre système immunitaire a besoin de micronutriments vitaux en quantité suffisante, car ils travaillent de concert pour sonner l'alarme et repousser tout intrus sans attendre. Mais il ne suffit pas de prendre des doses élevées d'un seul micronutriment (par exemple, la vitamine C) pour se protéger, précise le Dr Adrian Gombart, professeur de biochimie et de biophysique, avec un intérêt particulier pour l'immunité, au Linus Pauling Institute de l'Université d'État de l'Oregon. Vous avez besoin d'un ensemble de forces au sein de votre armée, pas d'un unique héros. Et cela signifie qu'il faut diversifier son alimentation.