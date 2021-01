Rencontrez l'escrimeur français Meddy Elice

Présente-nous un peu ta famille. Tu as plusieurs frères aînés, c'est ça ?

J'ai une relation différente avec chacun de mes grands frères, et chacun d'eux m'aide à sa manière. Le plus vieux, Jerry, a 40 ans et c'est comme un second père pour moi. Il prend régulièrement de mes nouvelles, il s'assure que je vais bien, et ne m'encourage pas particulièrement. Il veut que je prenne ma vie d'adulte très au sérieux, et que je pense aussi à ce qui se passera à la fin de ma carrière sportive. Morgan, qui a 33 ans, m'apporte beaucoup de joie et me pousse continuellement à être positif. Mon autre frère, Mike, qui a 30 ans, n'est jamais en compétition avec moi. Il me pousse toujours dans la bonne direction. Il me rappelle ma mère. Elle nous disait à tous d'être fiers de nous, mais de ne jamais nous sentir supérieurs à personne. L'humilité est une valeur fondamentale de notre famille.