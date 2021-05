Que faire lorsque votre coach vous ignore

La capacité de surmonter tout cela est en toi, ton entraîneuse ne peut rien y faire. Tu cherches l'approbation de l'extérieur, mais comme tu peux le voir maintenant, ce type d'approbation n'est pas fiable. Le soutien le plus fiable vient de l'intérieur et il t'accompagnera tout au long de ta carrière sportive.



Si aux questions « quelle est ta plus grande supportrice ? » ou « quelle est la personne la plus indulgente avec toi ? », tu me réponds qu'il s'agit de ta mère ou de ta meilleure amie, je vais te demander si cela ne devrait pas plutôt être toi-même. Pourquoi n'es-tu pas ta plus grande supportrice ? Pourquoi n'es-tu pas la personne la plus indulgente avec toi-même ? C'est à la fois une question très facile à poser, et une leçon aussi difficile qu'importante à apprendre. La bonne nouvelle c'est qu'il te reste beaucoup de temps pour apprendre à te traiter comme tu le mérites.



Sois ta chouchoute à toi. Tu peux y arriver.



Coach Banghart