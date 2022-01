Comment votre alimentation influence votre santé mentale, selon la psychiatre nutritionniste Uma Naidoo

Si nous buvons des jus de fruits pressés et mangeons des céréales complètes pour leurs bienfaits sur notre corps, ce que nous mangeons et buvons peut également nourrir notre cerveau. Tel est le postulat énoncé par la psychiatrie nutritionnelle, une discipline en pleine évolution qui explore les bienfaits de la nourriture sur le bien-être mental. Dans ce deuxième épisode de notre mini-série en trois parties sur la santé mentale, la docteure Uma Naidoo, psychiatre formée à Harvard et chef Michelin étoilé, rejoint Jaclyn Byrer pour nous expliquer comment nos repas peuvent avoir une influence sur notre humeur. Elle nous propose également des conseils pour compléter notre liste de courses avec des noix, du poisson, du curcuma et d'autres aliments qui permettent de lutter contre l'anxiété et la dépression. Enfin, elle nous explique l'étonnante connexion entre le cerveau et l'estomac. En suivant les six piliers de la psychiatrie nutritionnelle de la docteure Naidoo, tout le monde peut remplir son assiette d'aliments parfaits pour booster le moral.