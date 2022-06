Pourquoi et comment inciter votre fille à faire du sport

Même si Serena et Shalane cartonnent avec un grand C, la réalité, c'est que les athlètes féminines sont sous-représentées avec un grand S : les filles se mettent au sport plus tard que les garçons, selon un rapport portant sur des filles de 7 à 13 ans rédigé par la Women's Sports Foundation (WSF). À l'adolescence, les filles qui pratiquent un sport sont 15 % moins nombreuses que les garçons. Et elles sont presque deux fois plus nombreuses que les garçons à abandonner avant leurs 14 ans. Parmi celles qui restent, une sur trois abandonnera avant la fin de l'adolescence, contre un sur 10 seulement chez les garçons, d'après un rapport récent dressé par l'organisation Canadian Women & Sport.



Mais pourquoi ? Eh bien, de nombreux obstacles se dressent entre une fille (du jardin d'enfants à l'université) et la gloire sportive, entre ce qui se passe à l'intérieur de son corps et ce que notre société lui fait croire sur ses capacités.



Prenez par exemple les facteurs biologiques. Tandis que les garçons prennent parfois confiance en eux au fur et à mesure que leurs muscles se développent, que leur voix se fait plus grave et que leur poitrine se couvre de poils, les filles, au contraire, peuvent devenir plus complexées et moins sûres d'elles à l'apparition de leur poitrine, de leurs règles et des fluctuations hormonales, explique Mary Fry, Directrice du Kansas University Sport & Exercise Psychology Lab. Cela peut les dissuader de faire du sport. Par ailleurs, les réseaux sociaux, un lieu propice à la comparaison et au doute de soi, peuvent pousser les filles (et également les garçons) à rester sur la touche au lieu de monter sur le terrain, ajoute-t-elle.



La dynamique familiale et les stéréotypes sexistes jouent également un rôle majeur là-dedans. Les parents (ou figures parentales) sont généralement ceux qui ont le plus d'influence sur le rapport au sport initial de leur fille, et trop souvent, dans de nombreux foyers, on n'attache pas autant d'importance à lui faire faire du sport que s'il s'agissait d'un garçon, explique Karen Issokson-Silver, Vice-présidente de la recherche et de la formation pour la WSF. « Dans certaines familles, il est bien plus courant pour un père de faire quelques balles avec son fils dès son plus jeune âge plutôt qu'avec sa fille », souligne-t-elle. Sans le soutien de son cercle familial, l'intérêt d'une fille pour le sport pourrait bien se manifester plus tardivement, voire pas du tout.



Vient s'ajouter à cela le facteur culturel. Aïe. En moyenne, seulement 5 % du sport féminin est retransmis à la télévision, contre 95 % pour le sport masculin, selon une étude réalisée par USC et Purdue. Et dans de nombreux sports, les athlètes féminines gagnent 15 à 100 % de moins. Cela véhicule un message négatif, en particulier auprès des enfants influençables, donnant à croire que les athlètes féminines sont en quelque sorte moins importantes ou ont moins de valeur, explique Karen Issokson-Silver. Et étant donné le taux d'abandon supérieur (et le manque de coachs féminins), les filles n'ont pas autant d'athlètes de même sexe auxquelles elles peuvent s'identifier, contrairement aux garçons, précise-t-elle, ce qui n'arrange rien à la situation.