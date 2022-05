Pas de limites pour surmonter les obstacles : l'héritage de Joan Benoit Samuelson

Deux heures, vingt-quatre minutes et cinquante-deux secondes plus tard, Joan Benoit a fait en sorte que personne ne remette plus jamais en question la capacité des femmes à courir n'importe quelle distance.



Sa performance est un record, et pas seulement pour une femme puisqu'elle bat le temps de 13 des 20 derniers vainqueurs masculins. Attaquant dès le cinquième kilomètre de la course malgré la chaleur écrasante qui règne alors dans le sud de la Californie et une opération arthroscopique du genou trois mois plus tôt, Joan Benoit finit avec environ une minute et demie d'avance sur les autres.