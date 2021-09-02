Nouvelles victoires

Quand Gloria Kosgei, avocate à Eldoret, ville natale d'Eliud Kipchoge, a rencontré le célèbre marathonien pour la première fois, elle ne s'attendait pas à ce qu'il se présente.

« Quand on s'est rencontrés, il s'est montré vraiment adorable. Il m'a dit : "Gloria, moi, c'est Eliud". Il s'est senti obligé de se présenter. Mais qui ne connaît pas Eliud ? » raconte-t-elle en riant.

Désormais amie proche d'Eliud, Gloria aime la nature discrète du coureur, un trait de caractère qui lui a valu admiration et respect dans son pays natal et au-delà.

« Tout le monde parle de son humilité », confie Gloria. Au Kenya, il y a beaucoup de grands athlètes, hommes et femmes. Pourtant, trouver un athlète de sa trempe aussi humble, c'est rare. Il ne veut pas de traitement de faveur. Il fait la queue comme tout le monde. « Eliud est un athlète de haut niveau, mais il ne se perçoit pas comme tel. Il vous dira : "Moi, c'est Eliud. Rien de plus." »