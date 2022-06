Nouvelles idoles

BEN : Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Gagner, c'est ce que je veux le plus à l'heure actuelle.

DYLAN : Les gens croient que mon but dans la vie, c'est de gagner des médailles d'or et des grands chelems, mais ce n'est pas le cas. Mon vrai but dans la vie, c'est de changer la manière dont est perçu le handicap et de briser les préjugés négatifs, pour que les personnes handicapées puissent vivre la vie qu'elles méritent d'avoir. Le tennis m'a donné l'opportunité de faire ça. Et quand tu vois les choses sous cet angle, c'est bien plus important que de gagner des matchs de tennis.

BEN : Oui, mais moi j'adore la compétition et les tournois.

DYLAN : Ah oui, la compétition, c'est incroyable. Mais je crois qu'un vrai champion, ce n'est pas celui qui remporte le plus de tournois. Ça va plus loin que ça. C'est les valeurs que tu défends, la manière dont tu représentes qui tu es et ta communauté.

BEN : Quand on voit l'impact que tu as eu sur ce sport, c'est incroyable.

DYLAN : C'est gentil, merci.