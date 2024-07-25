Nike lance sa première chaussure de breakdance : la Nike Jam

Nike Jam : la toute première chaussure de breaking de Nike
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Ce modèle fait partie d'une collection de chaussures et de vêtements qui sera disponible à l'été 2024.
- Nike lance sa toute première collection de chaussures et de vêtements pour le breaking.
- Partenaire de longue date de Nike, l'artiste Futura est de retour avec la marque pour imaginer cette collection, qui propose notamment les tenues des équipes pour les États-Unis, la Corée et le Japon.
- La Nike Jam et la sélection de vêtements seront disponibles dans le monde entier sur nike.com et chez certains revendeurs à partir du 16 juillet 2024. Quant aux tenues officielles des équipes, elles débarqueront le 1er août. Le coloris Nike Jam Futura sera disponible à l'automne 2024.
Nike lancera sa toute première collection de chaussures et de vêtements de breaking à l'été 2024. Une collection signée Futura, artiste célèbre pour ses graffitis urbains originaux. Cette collab met encore plus en avant la performance et reste fidèle au style b-boy et b-girl.
Selon Futura, « le résultat est dingue. La Jam est un nouveau modèle absolument magnifique. On l'a créé de A à Z pour obtenir une chaussure performante et confortable, parfaite pour le breaking. »
La Nike Jam est le résultat de six ans de recherches et de tests réalisés avec des breakers et breakeuses de tous niveaux. Surface lisse, bitume, béton… La chaussure est parfaite pour glisser sur tous les terrains. Elle intègre une semelle intermédiaire en mousse pour plus d'amorti et de protection. Et avec la semelle cupsole en caoutchouc et la sensation proche du sol, les breakers et breakeuses peuvent tout donner.
Conçue pour la performance et le quotidien, la Nike Jam est à la fois fonctionnelle et stylée. Les trois coloris Nike Jam affichent des éléments qui rendent hommage aux origines de ce sport. Le coloris noir/gomme s'inspire des platines et des micros que les DJ et MC utilisent pour mettre l'ambiance. Pour le coloris brun clair/noir, l'inspiration nous vient du carton utilisé pour faire du breaking et se protéger les mains sur les surfaces irrégulières. Le coloris noir/blanc, créé en partenariat avec Futura, s'inspire de sa célèbre Break Train de 1980.
Pour Logan « Logistx » Edra, athlète Nike, « la Jam est adhérente et résistante. C'est le genre de chaussure que je porte pour danser, quel que soit le moment : à l'entraînement, pour ambiancer la foule ou même pour chiller. Cette paire rend de nombreux hommages. Et elle est vraiment stylée avec ses motifs réfléchissants, son mesh et ses différents tissus. »
Dans ce même esprit, la collection de vêtements a été conçue pour booster les performances tout en restant fidèle au style breaking urbain. Tous les articles de la collection sont optimisés pour être plus résistants et améliorer la mobilité et la performance. Manches plus longues, jambes plus larges, pièces avec double couche intégrée… Sans oublier la technologie Nike Dri-FIT ADV qui évacue la transpiration. Dans cette collection, Nike propose aussi les tenues des équipes des États-Unis, de la Corée et du Japon. Leur design cohérent mise tout sur l'unité.
« On veut repousser les limites du possible au niveau de la fabrication et du design. Chez Nike, tout le monde était au taquet pour créer la meilleure collection possible, conclut Futura. Et pour nous, ces créations sont une immense fierté. Le plus important dans tout ça, c'est que tout ce travail a été réalisé pour les athlètes. »
La collection sera disponible dans le monde entier sur nike.com et chez certains revendeurs à partir du 16 juillet 2024. Les tenues des équipes seront disponibles dans le monde entier sur nike.com et chez certains revendeurs dès le 1er août. Le coloris Nike Jam Futura sera disponible à l'automne 2024.