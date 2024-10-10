La collection de vêtements et la chaussure Ja 2 débarquent pour booster le style de jeu des athlètes sur le parquet

Chaussure et collection Ja 2 : encore plus de style sur le terrain et en dehors
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Découvre comment tout a commencé pour les modèles Ja 2 de Nike.
Dynamique, rapide et explosif. Ja Morant n'incarne pas seulement l'évolution du basket, mais aussi celle de la culture qui l'entoure.
La chaussure signature et la collection Ja 2 repoussent les limites de l'expression de soi. Cette chaussure s'adresse aux athlètes pros ou de loisir qui cherchent un rebond, un maintien et une réactivité au top. Ja Morant marque la culture basket des jeunes à travers son énergie et son look sur le parquet, qui sont tout simplement uniques. La Ja 2 incarne cette énergie communicative. Fonctionnelle et stylée, elle s'inspire de toute la communauté basket, des novices aux pros des parquets.
Avec Ja, les designers Nike ont créé une chaussure pour booster son jeu et celui de chaque athlète qui porte la Ja 2. Être athlète Nike, c'est bien plus qu'un parrainage : c'est un partenariat qui vise aussi à créer, ensemble. Premier athlète Nike Basketball de la génération Z, Ja Morant apporte une vision unique au processus créatif. Inspirée par le succès de la première chaussure signature de Ja Morant, la Ja 2 reflète ce lien essentiel. Elle prône la culture de l'innovation et célèbre le sentiment d'appartenance à ce sport qui donne à tout le monde une chance de gagner.
Meneur de jeu rapide et insaisissable, Ja vole toujours plus haut. Et pour rester au top, il a besoin d'une chaussure adaptée pour garder le contrôle et protéger ses pieds, à chaque fois.
« La Ja 2 reprend les éléments de base de la Ja 1. L'éthique de travail reste inchangée, explique Ja Morant. On mise tout sur le confort et le rebond. Cette chaussure raconte d'autres histoires à mes fans. Des histoires qui leur sont peut-être inconnues. Et ce sont les coloris de ma chaussure qui les racontent. »
Rebond, vitesse et stabilité : la Ja 2 est conçue pour booster le jeu et le style des athlètes. Inspirée de la Ja 1, la Ja 2 incarne le style signature de Ja. Elle intègre un rembourrage supplémentaire au niveau de la cheville et le col avec motif cascade est doublé pour plus de confort.
L'empiècement moulé au milieu de la chaussure maintient le pied. La semelle intermédiaire avec amorti et l'unité Nike Air Zoom à l'avant-pied créent plus de rebond pour un jeu rapide. Sur la semelle extérieure, le motif d'adhérence sous le pied est très efficace, pour être encore plus rapide. Sa forme rappelle les pneus de semi-remorque avec lesquels Ja s'entraînait dans son jardin.
À partir des données d'athlètes et des outils numériques uniques de Nike, les designers et Ja Morant ont décidé d'intégrer une chevillère et une protection latérale qui accompagnent les mouvements. Conçue pour protéger et stabiliser le pied, cette chaussure permet de changer de direction ou de décoller vers le panier en toute confiance. Côté respirabilité, l'empeigne intègre un mesh ultra-résistant.
« Chez Nike Basketball, on travaille avec les athlètes d'élite du monde entier. On les aide à viser encore plus haut et on leur crée une toile pour raconter une histoire. On a hâte que le monde entier porte la Ja 2. L'évolution de Ja et son style de jeu explosif ne cesseront jamais de nous inspirer, déclare Josh Wachtel, VP/GM, Global Men's Basketball. Rebond, vitesse, stabilité et style : la chaussure de basket Ja 2 est là pour répondre à tous les besoins des athlètes. Elle est disponible en pointures enfant pour la nouvelle génération ».
Tout au long du processus de création, Ja Morant a adopté une approche pratique, notamment pour imaginer les coloris originaux de la Ja 2. Pour son premier lancement, la Ja 2 sera proposée dans le coloris « Purple Sky ». Le violet s'inspire de l'incroyable profondeur et de la beauté du ciel nocturne, tout aussi incroyable que les moves éclairs de Ja sur le parquet. D'autres coloris sortiront au cours de l'automne et chacun d'eux s'inspire du jeu explosif et du style de Ja. La signature de Ja Morant est aussi reprise sur la languette et le haut du talon de la Ja 2.
La collection Ja 2 qui accompagne la chaussure s'inspire du look de l'athlète en dehors du terrain. Les imprimés et les motifs artistiques reflètent le style personnel de Ja, mais aussi sa passion pour le basket et la culture des jeunes.
Cette collection est composée d'un sweat à capuche, d'un jogging, d'un short et de t-shirts à manches courtes et à manches longues. Des pièces à la fois pratiques pour jouer un match et confortables pour chiller. Imprimés artistiques. Zip apparent. Palette de couleurs vives. Tous ces éléments reflètent bien le style expressif de Ja et son influence sur la culture chez les jeunes.
La Ja 2 est disponible sur SNKRS et sur certains marchés depuis le 26 septembre 2024. La chaussure et la collection seront disponibles dans certaines régions, sur nike.com et chez certains revendeurs, à partir du 8 octobre.