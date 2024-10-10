La collection de vêtements et la chaussure Ja 2 débarquent pour booster le style de jeu des athlètes sur le parquet

Tout au long du processus de création, Ja Morant a adopté une approche pratique, notamment pour imaginer les coloris originaux de la Ja 2. Pour son premier lancement, la Ja 2 sera proposée dans le coloris « Purple Sky ». Le violet s'inspire de l'incroyable profondeur et de la beauté du ciel nocturne, tout aussi incroyable que les moves éclairs de Ja sur le parquet. D'autres coloris sortiront au cours de l'automne et chacun d'eux s'inspire du jeu explosif et du style de Ja. La signature de Ja Morant est aussi reprise sur la languette et le haut du talon de la Ja 2.

La collection Ja 2 qui accompagne la chaussure s'inspire du look de l'athlète en dehors du terrain. Les imprimés et les motifs artistiques reflètent le style personnel de Ja, mais aussi sa passion pour le basket et la culture des jeunes.

Cette collection est composée d'un sweat à capuche, d'un jogging, d'un short et de t-shirts à manches courtes et à manches longues. Des pièces à la fois pratiques pour jouer un match et confortables pour chiller. Imprimés artistiques. Zip apparent. Palette de couleurs vives. Tous ces éléments reflètent bien le style expressif de Ja et son influence sur la culture chez les jeunes.

La Ja 2 est disponible sur SNKRS et sur certains marchés depuis le 26 septembre 2024. La chaussure et la collection seront disponibles dans certaines régions, sur nike.com et chez certains revendeurs, à partir du 8 octobre.