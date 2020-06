La fente avant parfaite : étape par étape

Quand les réaliser

Si vous êtes débutant, commencez par maîtriser la posture (encore une fois, plus d'explications à suivre). Débutez avec 2 à 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe. Votre objectif doit être de réaliser les meilleures répétitions possibles juste avec le poids du corps. Pour y parvenir, effectuez des mouvements plus lents en conservant le contrôle. Si votre niveau est plus avancé, vous devez également soigner votre posture, mais vous pouvez commencer à utiliser des poids, augmenter le nombre de répétitions et de séries, et ajouter des variations pour augmenter l'intensité.



Quel que soit l'entraînement, passez auparavant quelques minutes à faire des exercices de mobilisation pour ouvrir vos hanches et des exercices d'activation pour mobiliser vos fessiers. Cela préparera vos muscles et améliorera votre liberté de mouvement.