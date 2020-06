Comment faire la table inversée : étape par étape

Mobilisez et stabilisez votre ceinture abdominale pour mieux bouger et vous protéger des blessures.

La table inversée fait travailler l'esprit et le corps à l'unisson. Ne vous laissez pas duper par sa simplicité, cet exercice de renforcement lent est peut-être à faible impact mais, pour ceux qui prennent le temps de le réaliser correctement, les résultats sont loin d'être insignifiants.



La table inversée est l'un des exercices au poids du corps les plus trompeurs : elle ne ressemble en rien à un mouvement exigeant, mais lorsqu'on la réalise dans les règles de l'art (c'est-à-dire lentement et tout en contrôle), elle enflamme la ceinture abdominale, dont les muscles se fatiguent rapidement. Prisé des entraîneurs et des physiothérapeutes, cet exercice à faible impact renforce vos abdominaux sans mettre de pression sur le dos, et travaille à la fois stabilité, coordination et concentration. La coach Nike Kirsty Godso vous explique pourquoi et comment réaliser des tables inversées.