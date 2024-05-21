Athlète Nike : Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
Kimia Alizadeh est une véritable star du taekwondo. Son envie de gagner l'aide à tout surmonter. Et c'est avec fierté qu'elle représente les personnes réfugiées dans le monde. Elle incarne la résilience, le courage et la persévérance.
Kimia Alizadeh
Discipline : taekwondo
Pays d'origine : Iran
Équipe nationale : Bulgarie
Née le : 10/07/1998
« Je ne me contente pas de rêver. Je me fixe des objectifs. Les rêves sont démesurés, ce n'est pas évident de les réaliser. Alors que les objectifs semblent plus à notre portée. »
Kimia ne croit pas aux rêves. « Je ne me contente pas de rêver. Je me fixe des objectifs. Les rêves sont démesurés, ce n'est pas évident de les réaliser. Alors que les objectifs semblent plus à notre portée ». Selon elle, il faut garder les pieds sur terre à tout prix. C'est son secret pour remporter la victoire.
Olympic Refuge Foundation
Chez Nike, on pense que le pouvoir du sport peut faire bouger le monde. Découvre comment Nike aide les athlètes qui ont dû quitter leur pays grâce à la Olympic Refuge Foundation.