Quatre idées de résolutions pour la nouvelle année et comment s'y tenir, selon les spécialistes
Santé et bien-être
Découvre des résolutions qui boosteront ta santé et ton bien-être d'un point de vue physique et mental.
Au début de la nouvelle année, de nombreuses personnes adoptent des habitudes de vie saines grâce à leurs bonnes résolutions. Tu cherches l'inspiration ? Pourquoi ne pas te fixer des objectifs en lien avec la pleine conscience, le sport, le repos et l'alimentation ? Quel que soit ton choix, ces petits changements peuvent avoir un impact majeur sur ton bien-être global.
Prendre des résolutions pour la nouvelle année est un jeu d'enfant. Ce qui est plus difficile, en revanche, c'est de s'y tenir. En effet, selon une étude publiée en 2021 dans The International Journal of Environmental Research and Public Health, la plupart des gens ne tiennent même pas un mois avant d'abandonner leurs bonnes résolutions.
Cet article te donnera des idées de résolutions approuvées par les spécialistes, ainsi que des conseils pour ne pas les perdre de vue.
Quatre idées de résolutions du Nouvel An recommandées par les spécialistes
1.Faire des pauses de pleine conscience
Tu ne t'arrêtes jamais ? Alors, prendre des pauses de pleine conscience dans la journée est une bonne idée de résolution pour toi, explique Haley Perlus, psychologue du sport.
D'après elle, ces pauses de cinq minutes dédiées à la pleine conscience peuvent prendre différentes formes, comme une courte promenade. L'objectif est de focaliser ton attention sur l'instant présent et d'observer ce qui t'entoure. Autre idée : prendre ce temps pour réfléchir à des choses qui t'apportent de la joie.
« La recherche a montré que [faire des pauses de pleine conscience] pouvait diminuer le niveau de stress, soulager la fatigue et améliorer la concentration », ajoute la psychologue. Par exemple, une étude de 2020 a montré que les pratiques de pleine conscience telles que la méditation étaient corrélées à une diminution considérable de la tension artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension, de cancer ou de diabète.
Pour bouger plus en pleine conscience, l'app Nike Run Club s'est associée à Headspace pour créer une collection de runs guidés axés sur la pleine conscience. Découvre ces runs de récupération conçus pour se détendre et cultiver sa présence.
2.Faire du sport un plaisir
Selon Chiheb Soumer, spécialiste en performance chez EXOS et coach personnel certifié, la clé pour mettre en place des résolutions durables autour du fitness, c'est de trouver des entraînements qui te motivent sans t'épuiser complètement.
« Tes séances d'entraînement doivent comporter une part de défi, mais pas te vider de tes forces », indique-t-il. Selon lui, pratiquer des activités douces pendant la journée, comme de la marche ou des étirements, peut avoir un impact positif sur la santé. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui passent leurs journées de travail assises à un bureau.
Le coach personnel ajoute que les résolutions du Nouvel An doivent être réalistes et relativement faciles à tenir.
« L'objectif est de trouver l'équilibre entre intensité et durabilité », résume-t-il. Par exemple, si l'idée de faire des entraînements HIIT quotidiens ne t'attire pas, privilégie plutôt une routine qui te fait envie. Renforcement, yoga, balade nature, cardio léger… à toi de choisir !
(Contenu apparenté : Guide d'initiation au running, selon des personnes qui se sont elles-mêmes lancées dans ce sport)
3.Pratiquer l'alimentation intuitive
En guise de bonne résolution, Dawn Jackson Blatner, diététicienne et auteure du livre « The Superfood Swap », recommande de pratiquer l'alimentation intuitive et l'alimentation en pleine conscience.
« Avec l'alimentation intuitive, on ne juge pas du caractère "bon" ou "mauvais" d'un aliment. L'important, c'est d'écouter son corps plutôt que les diktats de la culture du régime, explique-t-elle. L'alimentation en pleine conscience, elle, consiste à ralentir pour goûter et savourer pleinement ce qu'on mange, sans oublier d'écouter son corps. »
Dans cette optique, la diététicienne suggère une autre idée de bonne résolution : éliminer autant que possible les sources de distraction au moment des repas. « Cela permet de se poser pour savourer pleinement ce qu'on mange et bien digérer », précise-t-elle.
La raison à cela ? La recherche indique qu'en ne prenant pas le temps de bien mâcher sa nourriture, on a plus de chances de trop manger et de se sentir mal à la fin des repas. Par exemple, une étude publiée en 2009 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a conclu que les participants et participantes qui mâchaient de plus petites bouchées de nourriture mangeaient plus lentement et, au bout du compte, en plus petites quantités que les personnes qui prenaient de plus grosses bouchées.
En prime, Dawn Jackson Blatner explique que faire des petites bouchées évite que de plus gros morceaux de nourriture fermentent dans le tube digestif sous l'action de bactéries et provoquent des gaz et des gonflements.
4.Accorder une attention particulière au repos et à la récupération
Si une activité physique régulière et une alimentation saine arrivent bien souvent en tête de liste des résolutions du Nouvel An, le repos et la récupération sont tout aussi importants. Comme bonne résolution, Chiheb Soumer recommande de prendre un à deux jours de repos entre deux séances d'entraînement pour donner au corps le temps de se remettre. Ces jours de repos sont cruciaux pour la récupération, car une séance d'entraînement intense provoque des lésions au niveau des tissus musculaires. Or pour favoriser la croissance musculaire et gagner en force, il faut leur donner le temps de se réparer pleinement.
Le coach suggère d'autres pratiques importantes pour bien récupérer : faire des exercices de récupération active pendant les jours de repos (marche, étirements…), et mettre l'accent sur le sommeil, lui aussi essentiel à la récupération. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, les adultes âgés de 18 à 60 ans doivent dormir au moins sept heures par jour pour rester en bonne santé.
Rédaction : Jessica Estrada