Comment porter votre sweat à capuche ou sweat-shirt préféré en toute occasion

Votre sweat à capuche vous accompagne dans toutes vos activités du quotidien. Vous sortez de la salle de sport et il fait un froid de canard ? Enfilez un sweat à capuche. Vous n'avez plus rien à porter le jour de la lessive ? Vous trouverez sûrement un moyen d'afficher un look soigné avec votre sweat-shirt. Vous cherchez une tenue à la fois élégante et sportive pour une soirée ? Ressortez cet indispensable de votre garde-robe.

Les sweats à capuches et les sweat-shirts sont si confortables et polyvalents que vous voudrez sans doute en avoir plusieurs dans votre penderie. Comme Nike propose des dizaines de modèles différents, vous pourrez rivaliser d'élégance avec un modèle en Fleece oversize ou de sobriété avec un modèle ras-du-cou et un chino. Que vous aimiez vos sweat-shirts courts, amples, tie-dye, à capuche ou zippés, voici les conseils de style dont vous avez besoin pour créer de jolies tenues pour toutes les occasions. Consultez notre lookbook complet pour trouver des idées de tenue et rester au top durant toute la saison.