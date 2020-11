Le guide du runner qui met un terme aux excuses

Excuse n° 6 : « La pratique du running est trop violente pour mon/ma/mes [partie(s) du corps qui vous fait/font souffrir]. » Solution : le renforcement.

« Une douleur peut être due à une blessure, indique Chris Bennett. Dans ce cas-là, il est possible qu'il ne soit pas conseillé pour vous de courir à court terme. Mais vous ne devez pas vous sentir mal par rapport à ça. Voyez la situation ainsi : vous êtes devenu un si bon runner que vous devez vous mettre à niveau sur les autres plans. Félicitations ! Donc, réfléchissez à la cause de vos blessures. Vous devez renforcer vos muscles fléchisseurs de la hanche ? Ou renforcer votre ceinture abdominale et les muscules stabilisateurs du genou, comme les quadriceps ? Pas besoin d'un entraînement trop intensif : faites la planche, quelques fentes arrière… des exercices qui peuvent vraiment faire la différence pour votre corps et vous garder en bonne santé.



Surmontez ces obstacles et vous vous rendrez peut-être compte que persister même quand vous n'en avez pas la volonté est ce qui donne une certaine poésie au running.



« Parfois, votre run va être laborieux, explique Chris Bennett. Peut-être que vous êtes stressé à cause d'une dispute avec votre mère. Ou peut-être que vous avez très mal dormi. Mais si vous finissez votre run, même s'il s'agit de simplement remonter la rue, vous pourrez vous dire "Je l'ai fait. J'ai surmonté cette épreuve et j'ai appris quelque chose sur moi." La possibilité de ressentir à nouveau cela vous motivera à sortir pour votre prochain run. On a parfois besoin de cette lueur d'espoir au moment d'aller se coucher C'est tout simplement une sacrée victoire, et vous l'obtenez grâce au running. »



Alors, la prochaine fois que vous envisagez d'enfiler vos chaussures de sport, imaginez Coach Bennett sur l'une (et l'autre !) de vos épaules et oubliez cette excuse.