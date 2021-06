Fitzroy Lions SC

« Le Fitzroy Lions Soccer Club est un club de football unique en Australie, explique son fondateur Abdulmalik Abdurahman. C'est de cette façon que les gens devraient se souvenir de nous : un club de football unique. »



L'histoire d'Abdul est elle-même peu ordinaire et tout aussi mémorable. Né en Éthiopie, il arrive à Melbourne alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Dès le début, le football a été un moyen de rester proche de sa culture tout en trouvant un terrain commun avec son pays d'adoption. Pourtant, quelques années plus tard, lorsque les frais ont commencé à s'accumuler, Abdul a dû abandonner sa passion.



« Je ne pouvais plus payer les cotisations, et je me suis dit qu'il fallait remédier à cette situation », se souvient Abdul.



Et c'est ce qu'il a fait. En 2013, Abdul fonde le Fitzroy Lions Club.



« Pour moi, il n'y a pas de doute : le football doit être une activité gratuite, et chez les Fitzroy Lions, nous veillons à ce que les enfants issus de notre communauté aient la possibilité de faire du sport et de jouer, explique Abdul. Il n'y a pas de cotisations, ni de frais à payer pour jouer. »



Sept ans ont passé, et le club fait bien plus qu'offrir aux enfants la possibilité de jouer au football : il rassemble les gens.



« Selon moi, c'est exactement ce à quoi sert le club : rassembler les gens et leur permettre de mieux se connaître à travers le sport, précise Abdul. Ils ne se contentent pas de jouer ensemble, ils essaient de se trouver davantage de points communs. »