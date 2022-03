Comment savoir si vous devez porter des gants de golf

Les golfeurs et golfeuses ont souvent deux types de gants différents : un pour les mois plus chauds, et un autre pour les mois plus froids.

Les gants adaptés aux températures plus chaudes, comme les modèles Nike Tour Classic 4 et Nike Tech Extreme VII, présentent généralement des perforations. Ils sont ainsi plus respirants et permettent de garder les mains au frais et d'évacuer la transpiration. Les gants pour les mois plus froids, comme les modèles en tissu Fleece, garderont vos doigts bien au chaud pour bien agripper le manche du club. Ils vous offriront également plus de confort pour jouer au début du printemps ou à la fin de l'automne.