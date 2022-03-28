Intentionnellement ou pas, vous avez sûrement déjà eu un dialogue intérieur durant un entraînement. Certains sont positifs, ils vous donnent un coup de boost grâce à des encouragements que vous vous adressez : « Tu peux le faire ! » ou « N'abandonne pas ! ». Et certains sont négatifs : « C'est trop dur » ou « Je n'ai aucun talent pour ça. »

Comme vous vous en doutez, le dialogue intérieur positif peut améliorer votre expérience d'entraînement. D'après une méta-analyse publiée dans la revue Perspectives on Psychological Science, il permettrait d'avoir une meilleure image de soi-même, mais aussi d'améliorer ses performances. L'auto-encouragement (surtout associé à la visualisation et à la définition d'objectifs) peut contribuer à booster votre endurance sportive, selon une étude publiée dans la revue Sports Medicine. Votre entraînement peut également vous paraître moins intense, comme le suggère une étude publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise. L'utilisation d'un langage compatissant peut notamment générer plus d'énergie et réduire le rythme cardiaque, comme le montre l'étude de la revue Clinical Psychological Science.

Cela dit, il n'y a qu'un pas entre le dialogue intérieur positif et l'excès de positivité. Car si le premier peut booster votre progression, le deuxième peut jouer contre vous en semblant peu réaliste. « Si votre esprit rejette votre dialogue intérieur positif, c'est pire que de n'avoir rien fait », explique Jonathan Fader, psychologue sportif et auteur de Life as Sport: What Top Athletes Can Teach You About How to Win in Life. « Quand vous vous promettez trop de choses que vous ne tenez pas, votre efficacité, soit ce dont vous vous sentez capable, diminue. »

Imaginons que vous vous disiez quelque chose comme « Je le fais les yeux fermés ! » pour vous gonfler à bloc lors de votre toute première traction ou pour battre votre record personnel en soulevant 10 kg de plus, mais que vous n'y arriviez pas. Il y a plus de chances que vous vous focalisiez sur ce que vous n'avez pas réussi au lieu de vous concentrer sur ce que vous avez accompli (peut-être avez-vous réussi à faire une demi-traction ou amélioré votre record personnel de 2 kg). Cela peut potentiellement affecter votre confiance en vous à l'avenir et même vous dissuader de réessayer, explique Jonathan Fader.

De plus, un langage trop enthousiaste peut vous frustrer encore plus si vous faites semblant. « Quand vous n'y croyez pas, il y a des chances que vous réagissiez avec des émotions négatives », explique Gloria Petruzzelli, psychologue du sport et clinicienne au département de sport de l'université d'État de Californie à Sacramento. Ça peut vous couper net dans votre élan.