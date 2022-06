Rencontrez l'équipe féminine de lacrosse Eyekonz de Philadelphie

Nyobi : On aime toutes ce sport, et c'est vraiment le moment où on se retrouve. On s'assoit, on respire. Quand on se fait des passes, quand on attrape la balle, on se parle tout le temps, on prend des nouvelles les unes des autres, on parle de nos vies.



Ayanna : Parfois, mes angoisses me rattrapent et je commence à cogiter, et je ne viens même pas. Elles m'aident à avoir une meilleure estime de moi-même, elles me disent que je peux le faire, que je joue bien.