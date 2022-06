Comment développer le renforcement musculaire pour obtenir des résultats, selon l'entraîneur Ben Bruno

Beaucoup de choses dans la vie relèvent du grand n'importe quoi, mais ce ne devrait pas être le cas du fitness. C'est pourquoi Ben Bruno, entraîneur de stars Nike épris de vérité, s'est donné pour mission de dissiper les idées erronées qui voudraient, par exemple, que l'on fasse toujours plus ou que l'on se prive de jour de récupération. Il veut aider tous ses clients, parmi lesquels Chelsea Handler et Justin Timberlake, à optimiser leur programme pour obtenir des résultats dans la salle de musculation. Dans cet épisode de Trained, ce fou de sport assumé et diplômé de Columbia, s'entretient avec Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, sur la façon dont une lombalgie a lancé sa carrière d'entraîneur, ce qu'il a appris en travaillant avec l'élite d'Hollywood et pourquoi certains d'entre nous devraient peut-être arrêter les burpees (non, « certains » ne veut pas dire tout le monde !). Il détaille également sa méthode ultra-simple — qui repose sur la répétition de seulement quelques exercices, sa formule « KISS » et son interprétation de la règle des 80/20 — afin que l'on puisse tous devenir des Ben Bruno en puissance.