Les effets de l'exercice physique sur votre système immunitaire

Intensifiez progressivement vos exercices d'endurance

Tout ce qui active votre circulation sanguine vous aidera à appeler vos cellules défensives au front, et « il ne faut vraiment pas grand-chose », déclare le Dr Nieman, qui recommande de marcher presque tous les jours, à un rythme plus rapide que du lèche-vitrines. Combien de temps faut-il marcher ? Le Dr Nieman préconise 30 à 75 minutes de cardio constant. La pratique fréquente d'une activité de cardio apporte instantanément des bienfaits au niveau circulatoire, mais peut également fortifier votre cœur pour conserver une bonne circulation sanguine au quotidien.



Le running apporte des bienfaits similaires, alors si vous préférez courir plutôt que de marcher, pas de problème. Sachez seulement qu'un effort physique bien plus intense ou prolongé que ce à quoi vous êtes habitué peut affaiblir votre système immunitaire (on retrouve cette notion de stress). Une étude majeure datant de 1987 (la plus grande de ce type effectuée à ce jour) en est l'illustration parfaite : elle a révélé que les marathoniens avaient près de six fois plus de risques d'attraper un rhume, la grippe ou un mal de gorge la semaine suivant la course par rapport aux personnes qui ne couraient pas.



Si vous vous entraînez pour une course de fond, tenez-vous-en à un programme d'entraînement avec lequel vous augmentez progressivement la distance et la vitesse au fil des séances (par exemple, sur 12 semaines pour un semi-marathon et sur 20 semaines pour un marathon complet, selon votre niveau de forme physique). Les courses virtuelles peuvent être plus sûres que les courses réelles, car vous êtes moins exposés aux microbes, ajoute le Dr Nieman. Et votre alimentation pour vos runs d'entraînement et votre course peut également faire une grande différence. Étant donné que le glucose (un sucre contenu dans les glucides) est un nutriment très important pour les cellules immunitaires, une consommation appropriée de glucides avant, pendant et après une activité d'endurance peut vous aider à rester en bonne santé, explique-t-il. Même si votre activité physique dure moins de 75 minutes, la consommation, avant et après l'exercice, de sources de sucre naturel comme les fruits ou les céréales complètes ne peut pas faire de mal.