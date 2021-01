Ce que vos émotions essayent de vous dire

Écouter le message

« La plupart d'entre nous vivons en croyant que certaines émotions sont bonnes et d'autres mauvaises », déclare Andy Puddicombe, co-fondateur de Headspace et membre du Nike Performance Council spécialisé dans la méditation et la pleine conscience. « Nous n'aimons pas ce que les "mauvaises" émotions nous font ressentir, alors nous tentons de les repousser. Mais cette résistance renforce en fait ces émotions », déclare-t-il. Il recommande de méditer pour apprendre à être plus à l'aise avec ces émotions gênantes. « Lorsque vous méditez, vous n'essayez pas d'éliminer ces émotions, mais tentez de les apprivoiser afin de vous sentir à l'aise avec celles-ci. » (Selon lui, vous pouvez commencer par simplement rester assis calmement pendant quelques minutes chaque jour et observer ces émotions qui vont et viennent.)



Ressentir pleinement les émotions difficiles peut même vous donner des renseignements essentiels sur votre environnement. « En fin de compte, l'anxiété est un signal », déclare Sue Falsone, thérapeute du sport. « Cette émotion vous envoie le message "Hé ! Quelque chose ne tourne pas rond !" ». Selon elle, avoir conscience que ce signal d'alerte ne vous concerne pas forcément peut vous aider à accepter plus facilement l'émotion.