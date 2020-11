Dois-je faire une pause pendant mon entraînement ?

Oubliez le coup de mou pendant le trajet

Lorsque vous faites une activité d'endurance, comme un run continu ou une sortie à vélo, une récupération à mi-chemin peut compenser ce qu'on appelle la dérive de la fréquence cardiaque, un phénomène qui se caractérise par une augmentation progressive du rythme cardiaque, même lorsque l'intensité de l'entraînement, elle, n'augmente pas. « Ce phénomène a tendance à se produire pendant ces entraînements-là en particulier parce qu'ils favorisent la déshydratation », explique le Dr Todd Buckingham, physiologiste du sport à Grand Rapids, dans le Michigan. En l'absence d'un apport suffisant en eau, il se peut que votre cœur pompe moins de sang à chaque battement, précise-t-il, ce qui veut dire qu'il doit pomper plus vite pour fournir assez de sang et d'oxygène à vos muscles. L'activité physique que vous pratiquez peut ainsi vous sembler bien plus dure qu'elle ne l'est en réalité. Le fait de faire de courtes « pauses » pendant un long run ou une longue sortie à vélo (une à deux minutes de pause toutes les huit ou neuf minutes suffisent généralement pour un entraînement de plus d'une heure) peut faire baisser votre rythme cardiaque et donc le niveau d'effort physique perçu, ajoute le Dr Buckingham. Résultat : vous avalez plus de kilomètres ou vous parvenez à maintenir une allure plus rapide.



Si vous courez, la meilleure manière d'intégrer une récupération à mi-parcours est de marcher un peu. Une étude publiée dans le « Journal of Science and Medicine in Sport » a révélé que les personnes courant leur premier marathon et qui intégraient des périodes de marche d'une minute au cours de leur run souffraient moins de douleurs musculaires, étaient moins fatiguées après la course et finissaient avec un temps similaire à celles qui couraient sans arrêt.