Conseils nutritionnels pour mieux dormir

L'alimentation représente un carburant pour notre corps. Ce carburant a le pouvoir de nous stimuler, ou au contraire, de nous mettre en veille (dans le bon sens du terme). « Notre alimentation est directement liée à notre type de sommeil », explique le docteur Marie-Pierre St-Onge, directrice du Sleep Center of Excellence de l'université de Columbia à New York et maîtresse de conférence en médecine nutritionnelle, qui a étudié pendant vingt ans l'impact de l'alimentation sur le sommeil.



L'étude du docteur St-Onge souligne que les personnes qui ont une alimentation riche en fibres (fruits, légumes et céréales complètes) ont généralement un sommeil plus long, plus profond et de meilleure qualité. Comme de nombreux aliments riches en fibres contiennent des prébiotiques, des composants qui entretiennent les bonnes bactéries de l'intestin, ils participent à la régulation des hormones du sommeil.



En revanche, selon une nouvelle étude publiée dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition », une alimentation à indice glycémique élevé, qui comprend généralement des glucides raffinés et des sucres ajoutés, comme du pain et du riz blancs, des pâtisseries et des sodas, est associée à un risque plus élevé d'insomnies. Ce type d'aliments riches en sucres entraîne un pic glycémique favorisant la production d'hormones du stress, telles que le cortisol et l'adrénaline, qui viennent perturber le sommeil, indique le docteur James Gangwisch, enseignant-chercheur à l'université de Columbia et auteur principal de l'étude.