Comment rebondir après une grosse défaite

Il y a des joueurs moins talentueux dans ton équipe cette saison. OK. Ça arrive. Que vas-tu faire pour t'adapter à cette situation ? Si tu fais maintenant partie d'une équipe principalement composée de jeunes joueurs, pourquoi ne pas devenir capitaine ? Inspire-les à devenir exceptionnels. J'ai toujours été impressionnée par la dimension psychologique du sport. J'ai étudié la neuroscience comme matière principale à l'université. Tu sais peut-être déjà intuitivement que tu joues mieux et que tu apprends plus vite lorsque tu as confiance en toi. Alors, stimuler la confiance que les joueurs ont en eux-mêmes est un excellent point de départ.



Pendant ma carrière de basketteuse, je trouvais plein de solutions pour renforcer la confiance de mes coéquipières. On se tapait dans la main, je les complimentais sur leur jeu, je proposais de les raccompagner chez elles, et j'en profitais pour parler de leur qualité. Ce sont des petites choses qui aident les gens à avoir plus confiance en eux, et ça les aide à s'affranchir des limites qu'ils peuvent s'imposer. Et puis, plus que les victoires et les défaites, ce sont les liens tissés qui restent avec le temps.



C'est comme quand tu dis que c'est ta dernière chance. La seule personne qui t'impose cette limite, c'est toi. En 2000, lorsqu'on m'a proposé mon premier poste d'entraîneuse de tennis et de basketball, j'hésitais vraiment, car je pensais que ce n'était pas un vrai travail. Ça fait maintenant 20 ans que je le fais, et rien n'aurait pu me rendre plus heureuse. Alors oui, peut-être que c'est la dernière année que tu joues en équipe lycéenne, mais cela ne signifie pas obligatoirement que ton parcours sportif s'arrête là, sauf si tu le souhaites. Tu es le seul à pouvoir décider du moment où les choses s'arrêtent pour toi, et de la façon dont tu veux tirer ta révérence.



Coach Banghart