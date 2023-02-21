Comment tirer des lancers francs selon des coachs et professionnels du basket

Un lancer franc offre une occasion unique de marquer un point au cours d'un match de basket, sans que l'équipe adverse puisse interférer. C'est pour cette raison qu'on ressent souvent de la pression de la part des coachs, de l'équipe et des fans pour réussir ce tir quand l'occasion se présente.

Les lancers francs sont quasiment des points offerts à ton équipe, explique Jamie Hagiya, ancienne joueuse de basket de la University of Southern California. Sans compter que les lancers francs jouent un rôle décisif dans un grand nombre de matchs.

« Quand tu arrives en fin de match et que le score se resserre, c'est là qu'il faut réussir ces lancers francs pour gagner le match ou égaliser et partir en prolongation », ajoute Matt Beeuwsaert (Coach Beez), un ancien joueur de basket professionnel qui entraîne à Los Angeles, en Californie. En résumé : travailler sa technique de lancer franc peut s'avérer payant.

(Contenu apparenté : Les différents postes au basket et leurs rôles)

Des pros et des coachs de basket proposent ici des conseils pour t'aider à réussir tous tes lancers.