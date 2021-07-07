Comment surmonter la crainte liée à vos performances, selon le Coach Patrick Sang

J'ai commencé par courir le steeple, une épreuve qui consiste à sauter par-dessus des barrières et de l'eau. L'esprit et le corps doivent travailler ensemble pour franchir les obstacles. Cette conviction façonne toute mon approche en tant que coach de running. Je veux que mes runners aient conscience des balancements de leurs mains, des mouvements de leurs jambes et du point qu'ils fixent du regard. Même pour une course de fond, pendant laquelle il peut être inconfortable de rester à l'écoute de ses sensations, l'esprit et le corps d'un runner doivent toujours être synchronisés. Lorsque c'est le cas, un runner peut courir de manière plus intelligente plutôt que de forcer.



D'une certaine façon, ton anxiété t'indique que tu dois rester vigilant et attentif. Si tu peux t'entraîner à te concentrer sur les mouvements de ton corps lorsque tu te sens anxieux, tu disposeras d'un outil puissant pour être plus performant sous pression. Cela peut te sembler impossible à l'heure actuelle, car cette anxiété omniprésente t'incite à paniquer. Mais si tu utilises toutes ces techniques que je viens d'évoquer — si tu restes à l'écart des conversations stressantes, si tu apaises ton mental avec de la musique ou de la lecture, et si tu assumes un rôle de leader au sein de ton équipe — ton anxiété pourrait s'atténuer jusqu'à devenir un simple murmure.



Tu peux considérer ce murmure comme un message t'enjoignant à te concentrer, à respirer et à te recentrer sur le moment présent. Ton anxiété pourrait ne jamais disparaître complètement, mais elle peut changer. Et tu trouveras peut-être même une utilité à cette version modifiée d'anxiété.



Coach Sang