12 façons de prolonger la durée de vie de vos chaussures de running

Pour les chaussures de running, l'âge n'est qu'un nombre. La date d'achat importe moins que le nombre de kilomètres que vous avez parcourus avec elles. Comme le dit Coach Bennett, « ce n'est pas une bouteille de lait », elles n'ont pas de date d'expiration, alors n'hésitez pas à dépoussiérer une vieille paire qui n'a pas beaucoup servi. Mais une fois que vous les utilisez, assurez-vous de garder un œil sur le kilométrage.



Il existe une manière très simple d'y parvenir : avec l'application Nike Run Club. Il vous suffit d'identifier votre chaussure (ou vos chaussures !) ainsi qu'un objectif kilométrique. L'application enregistrera automatiquement vos kilomètres à chaque run et vous enverra une notification quand vous aurez atteint votre objectif.



Bien que le kilométrage ne soit pas l'alpha et l'oméga de la durée de vie de vos chaussures, c'est le moyen le plus simple d'évaluer leur état approximatif. Selon les ingénieurs qualité de Nike, la plupart des modèles de chaussures sont testés pour durer au minimum 300 à 500 kilomètres. Le mot clé étant « minimum », si vous atteignez ce stade et que vos chaussures sont toujours belles et confortables, ne les jetez pas tout de suite ! Il se peut qu'elles en aient encore sous le pied.