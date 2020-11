Comment lire l'étiquette d'un aliment comme un nutritionniste

01. Étudiez la face avant du produit.

Traitez la face avant d'une boîte ou d'un sachet comme une publicité : dites-vous que la marque tente de vous vendre un produit plutôt que de simplement vous informer. Certaines affirmations figurant sur les emballages, telles que « bio » ou « bonne source » d'un certain nutriment, font l'objet d'une réglementation stricte et ont une définition précise, mais d'autres expressions, comme « naturel » ou « contient de véritables extraits de X ou Y, », peuvent être trompeuses.



Bien entendu, les affirmations de ce type sont susceptibles d'influencer votre avis concernant les vertus d'un produit en matière de santé. Cependant, même si ces affirmations sont exactes, cela ne correspond pas forcément à leurs qualités nutritionnelles, comme l'explique une étude publiée dans la revue « Journal of Public Policy & Marketing ». Ainsi, même si un produit affiche une faible teneur en matières grasses ou qu'il est effectivement sans gluten, le bien-fondé de la consommation d'aliments peu gras ou sans gluten en ce qui vous concerne peut uniquement être déterminé lors d'une consultation avec votre médecin ou diététicien. Par ailleurs, ces aliments pourraient avoir d'autres caractéristiques indésirables, comme nous allons le voir plus loin.



Les chercheurs qualifient ce phénomène « d'effet de halo santé », qui se produit quand vous pensez qu'une affirmation vantant les propriétés d'un produit pour la santé signifie qu'un produit est bon pour vous. En réalité, « plus un emballage présente des affirmations, plus vous devriez vous méfier », prévient Ryan Maciel. « Prenez les épinards, par exemple. Personne n'a recours à des artifices publicitaires pour les vendre. Ils n'en ont pas besoin. »



02. Vérifiez les affirmations.

Si l'emballage met en avant son apport en fibres, consultez les informations nutritionnelles pour vérifier la teneur exacte en grammes. Une « bonne source » d'un élément particulier contient au moins 10 % de votre apport journalier recommandé (en ce qui concerne les fibres, cela équivaut à une valeur comprise entre 2,5 et 3 grammes), tandis qu'une « grande » quantité ou une « excellente source » dépasse le seuil de 20 % (soit au moins 5 grammes pour les fibres), précise le diététicien.



Ensuite, étudiez la liste des ingrédients pour voir si ces fibres proviennent de sources naturelles, telles que des céréales complètes, des légumineuses, des fruits et des légumes, ou bien d'un élément moins facile à identifier, ajouté pour gonfler la teneur en fibres, comme l'écorce de psyllium ou la cellulose. Faites de même pour les protéines, en cherchant des aliments réels complets, comme des pois, et non pas de l'isolat de protéines de pois. « Les aliments dans leur état naturel sont plus bénéfiques pour nous, car ils contiennent généralement plus de nutriments et moins de calories », explique Ryan Maciel.



Répétez cette procédure pour chaque affirmation nutritionnelle. Si le reste de l'emballage justifie globalement ce qui se trouve sur l'avant, continuez à creuser. Dans le cas contraire, il serait peut-être préférable de remettre le produit sur son étagère. La marque pourrait avoir une raison de vous induire en erreur.