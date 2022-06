Les avantages et les inconvénients des routines d'entraînement

Les séries d'exercices ont l'avantage de donner un objectif. Un défi à court terme chronométré élimine les questionnements sur ce que vous allez faire, et c'est une chose en moins à laquelle vous devez penser. Et surtout, il a un début et une fin. Pour Jim Afremow, spécialiste en psychologie du sport et auteur de The Champion’s Mind, cette limite temporelle permet une grande concentration mentale. « De nombreuses salles de sport ont recours à ces programmes avec une fin pré-établie car ils sont réalisables et les progrès sont identifiables, dit-il. Il n'y a plus ensuite qu'à créer des étapes et des objectifs intermédiaires ». D'ailleurs, le partage d'une série sur les réseaux sociaux peut également être un bon moyen de se motiver jusqu'au bout.



Si vous commencez le sport, les séries d'exercices peuvent tout à fait vous convenir. « Un défi déterminé peut vous donner la motivation nécessaire pour commencer à vous activer physiquement », explique Tom Cowan, physiologiste du sport à Londres. Et cette nouvelle vague de motivation pourra vous apporter une foule d'avantages supplémentaires. « Les séries peuvent rapidement créer un élan qui vous aidera à prendre l'habitude d'intégrer le sport dans votre emploi du temps quotidien, explique Tom Cowan. Et en effectuant le même mouvement pendant plusieurs semaines, vous pourrez constater une amélioration de vos capacités. » Comme quoi, la persévérance… ça marche.