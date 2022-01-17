Comment perfectionner votre processus ?

Prenez le contrôle de votre cheminement
Coaching
Si vous n'êtes pas là où vous le souhaiteriez, une stratégie progressive vous permettra de profiter du voyage au lieu de ne penser qu'à l'arrivée.
- Pour progresser sur le long terme, il est essentiel d'avoir un cheminement et de le suivre avec régularité.
- En le décomposant en cinq principes simples, vous devriez y parvenir plus facilement.
- Si vous avez besoin d'aide pour vous lancer, les programmes d'entraînement holistiques de l'application NTC mettent ce cheminement au point pour vous.
Voici ce que devez savoir…
Parlons peu, parlons bien : le travail acharné n'est pas la seule chose qui vous sépare de votre objectif.
Vous devez également avoir un état d'esprit stratégique, déclare Patricia Chen, professeure adjointe au département de psychologie de l'Université nationale de Singapour. Elle a récemment coécrit trois nouvelles études sur l'état d'esprit stratégique, qui consiste essentiellement à prendre du recul lorsque votre progression stagne ou ralentit, pour vous poser une question essentielle : y a-t-il une meilleure voie ?
Les personnes qui réussissent appliquent cette question à leur cheminement, c'est-à-dire à chaque chose intentionnelle qu'ils font jour après jour pour s'améliorer et se rapprocher de leurs objectifs, explique Stephanie Cacioppo, neuroscientifique et directrice du Brain Dynamics Laboratory de la Pritzker School of Medicine de l'Université de Chicago.
Le processus est complet et holistique. Par exemple, il ne s'agit pas seulement de vos entraînements. Il s'agit également de votre préparation, de la qualité de votre sommeil la nuit précédente, de ce que vous mangez, si vous prenez le temps de vous échauffer, avec quelle précision vous notez chaque détail et récupérez ensuite afin de pouvoir progresser à petits pas, jour après jour. Il s'agit aussi de vous demander, assez régulièrement, si vous pourriez ajouter, modifier ou supprimer quelque chose pour vous améliorer davantage.
Établir un cheminement permet de trouver la motivation intérieure pour apprendre et évoluer sans cesse, et développer la confiance nécessaire pour suivre cette méthode, explique Stephanie Cacioppo. Cela peut également rendre le travail viable et vraiment agréable, car vous êtes entièrement concentré sur votre objectif et vos progrès au jour le jour, ajoute-t-elle. Voilà comment procéder.
D'abord, perfectionnez votre CRAFT
Pour développer votre cheminement, et poursuivre vos objectifs en toute confiance, utilisez l'acronyme de Stephanie Cacioppo : CRAFT.
- C pour la Constance. Stephanie Cacioppo la définit comme la performance continue d'une personne à répondre aujourd'hui aux normes d'hier, et parfois à les dépasser.
- R pour la Répétition d'entraînements ou d'actions individuelles (pensez à un exercice de renforcement ou à une liste de choses à faire dressée par ordre d'importance) afin qu'elles deviennent automatiques.
- A pour les Actions à planifier, ou la préparation d'une série d'actions spécifiques, comme préparer vos runs de la semaine suivante sur votre calendrier, en fonction de votre objectif. Cette étape peut être particulièrement stimulante et motivante, explique Stephanie Cacioppo, car elle vous rappelle que vous pouvez contrôler ce dans quoi vous investissez votre énergie.
- F pour la Focalisation, que le Dr Cacioppo définit comme : « vivre l'instant présent à 100 % », que vous soyez en plein sprint dans un cours de cyclisme virtuel ou en train de vous étirer.
- T pour la Tolérance, envers vous-même et les autres (par exemple, votre colocataire stressé), ainsi que vos échecs et vos réussites. Poursuivre un objectif n'est pas facile. Par conséquent, « la capacité des athlètes à tolérer la douleur physique et émotionnelle est la clé du cheminement », selon Stephanie Cacioppo.
Ensuite, appliquez votre CRAFT
Maintenant que vous savez à quoi ressemble votre cheminement, voici comment le mettre en œuvre.
1. Engagez-vous à vous engager.
Par définition, pour qu'un cheminement en devienne un plutôt qu'un événement ponctuel (ou qui durera seulement deux semaines), vous devez répéter les éléments qu'il englobe : par exemple, des séances d'entraînement et des repas sains, ou une heure passée à apprendre à lire des notes de musique et une autre à faire les accords. Si l'engagement à long terme vous effraie ou si vous vous sentez démotivé, rappelez-vous que chaque fois que vous cochez une tâche sur vote liste, vous rendez la prochaine plus facile en instaurant de la Constance, explique Stephanie Cacioppo.
2. Affinez votre stratégie.
Mettre en place un cheminement ne consiste pas à essayer de réaliser toutes les étapes en même temps. (Soyons honnêtes : personne n'en est capable.) Les personnes qui réussissent se concentrent sur ce qu'elles veulent accomplir et ce dont elles ont besoin pour y parvenir, observe Stephanie Cacioppo. C'est pourquoi de nombreux athlètes de haut niveau « décomposent » parfois leur entraînement en différentes parties qui se Focalisent sur des éléments individuels de la performance, comme le renforcement, la vitesse ou l'endurance, afin qu'ils n'interfèrent pas les uns avec les autres (et parce qu'ils sont Tolérants et comprennent qu'ils disposent seulement d'une certaine quantité d'énergie et de temps).
Au lieu d'essayer d'effectuer plusieurs tâches en même temps pour atteindre la ligne d'arrivée plus rapidement, planifiez des Actions qui définissent où, quand et comment vous allez faire quelque chose : des plans d'intentions. Des recherches ont montré que ces plans peuvent vous aider à atteindre un objectif à la fois, mais sont beaucoup moins utiles lorsque vous poursuivez des objectifs multiples.
3. Prenez le temps de respirer.
Une fois que vous avez établi un processus qui fonctionne pour vous, selon Stephanie Cacioppo, ce n'est pas grave si certains éléments deviennent petit à petit inconscients. C'est en fait une bonne chose, estime-t-elle : cela signifie que vous adoptez des habitudes saines et que vous accordez à votre esprit très performant une pause bien méritée.
Cela peut sembler insurmontable d'essayer tout cela, mais il suffit de prendre les choses jour après jour, ou même heure après heure. Vous savez ce qu'on dit… Faites confiance au cheminement.
Rédaction : Jamie Millar
Illustration : Leonardo Santamaria
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