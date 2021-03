4 astuces pour s'entraîner avec une bande de résistance

Vos muscles travaillent plus longtemps

Pour créer la tension nécessaire afin d'émuler le poids d'un haltère, il suffit d'étirer la bande. Plus vous l'étirez, plus la tension est importante. Contrairement aux charges libres, les bandes maintiennent une tension constante tout au long de l'exercice, prolongeant ainsi le temps de travail de vos muscles, explique le Dr Zeena Hernandez, physiothérapeute et propriétaire du centre de rééducation Good Reps Physical Therapy à New York.



Elle cite l'exemple des flexions de biceps : avec des haltères, vos muscles ne travaillent que lors du mouvement ascendant. La gravité prend ensuite le relais lorsque vous abaissez le poids avant d'amorcer une nouvelle répétition. Lorsque vous réalisez ce même exercice avec une bande de résistance passée sous les pieds, en tenant une extrémité dans chaque main, les muscles du haut du bras doivent compenser la résistance tout au long du mouvement. Ils luttent contre la gravité pour contrôler la descente et éviter à l'élastique de revenir trop brutalement en position initiale.



Elles mobilisent davantage votre ceinture abdominale

Quelle que soit la zone sur laquelle vous vous concentrez, les bandes de résistance font travailler votre ceinture abdominale, même lorsqu'il s'agit d'exercices spécifiquement conçus pour vos jambes ! « Parce qu'il exige un contrôle constant durant tout le mouvement, l'élastique mobilise tous les muscles stabilisateurs de la sangle abdominale, et ce, de manière plus intensive que des haltères », précise la coach Nike Flor Beckmann. Selon le geste, vous serez en mesure de solliciter certains petits muscles, souvent négligés, dans le haut et le bas du corps pour maintenir le contrôle.



Elles s'adaptent à pratiquement tous les entraînements

Les bandes de résistance sont également utiles après une blessure, afin de vous renforcer en évitant de trop solliciter les muscles, développe Zeena Hernandez. Certaines d'entre elles, notamment les longues boucles ultra-souples (par opposition aux minibandes qui sont plus rigides et dont le diamètre ne dépasse généralement pas 30 cm), sont idéales pour booster la mobilité et l'équilibre, ajoute Flor Beckmann. Elles sont également recommandées pour apprendre plus facilement à maîtriser des exercices complexes, comme les tractions ou les squats sur une jambe, puisqu'elles apportent une aide. (Vous trouverez facilement sur Google des variantes des différents exercices à l'aide de bandes de résistance. Veillez cependant à vérifier que les instructions sont dispensées par un coach certifié ou un physiothérapeute.)



Bien entendu, pour bénéficier des nombreux bienfaits des bandes de résistance, il faut avant toute chose savoir s'en servir. Voici quelques conseils pour bien démarrer :