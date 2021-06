À pleines mains : comment tenir un journal des couleurs

« On dit que le langage des couleurs est unique, explique Jaana Beidler. Il n'est pas composé de mots, mais il nous parle sur un plan profond et intuitif. Il traduit une grande quantité d'émotions. »



Jaana, Senior Director of Color Design chez Nike, parle couramment le langage des couleurs. Elle voulait continuer à le pratiquer avec les membres de son équipe soudée lorsqu'elles ont commencé à travailler à distance en raison de la pandémie. Jaana avait lu que la tenue d'un journal aidait souvent les gens à gérer les moments difficiles et les moments de crise, alors elle a eu l'idée de faire de même… en y ajoutant sa touche personnelle.



« En ce qui me concerne, j'ai du mal à m'exprimer avec des mots. Je pense en couleurs, raconte Jaana. Donc, plutôt que d'écrire un journal, [tenir un] journal de couleurs me semblait plus cohérent pour nous. » C'est ainsi que Jaana a invité les membres de son équipe à recenser les images qui les marquaient dans leur vie quotidienne. À la maison et dans leur quartier, elles ont commencé à voir la beauté subtile dans les détails du quotidien : des panneaux de signalisation qui ressortent en pleine nature, une fleur rose éclatante qui se fane au fil des jours, les bleus et les verts vifs des courts de tennis et des terrains de football vides et désertés, et bien plus encore.



Regardez la vidéo ci-dessus proposée par Jaana et d'autres designeuses Nike pour découvrir comment tenir un journal de couleurs et ce que cette activité créative peut vous apporter mentalement et émotionnellement. Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape, des exemples proposés par le groupe et un modèle pour démarrer votre propre journal des couleurs.