해변에서 펼쳐지는 브레이크 댄스의 미래

스트리트 댄스를 에어로빅 스타일로 선보이는 게 다른 곳에선 놀라운 광경일 수도 있지만, 이곳에서는 그렇지 않습니다. 평소에 체육관이나 거리에서 트레이닝을 하던 댄서들도 북적이는 요프 해변에 모여 자연의 풍광 속에서 연습하고 공연을 선보입니다. 이들은 이곳에서의 활동이 동작을 더 멋지게 발전시키고 나아가 사람들에게도 감동을 줄 수 있다고 말합니다.

요프 해변의 단골손님, 아마두 소우는 "이곳에서 열리는 다양한 스포츠 활동들을 보러 습관처럼 해변을 찾아와요."라고 말합니다. 그는 해변에서 춤추는 브레이크 댄서들의 높은 기술 수준에 감탄했으며, 이곳에서의 트레이닝이 프로의 길로 들어설 수 있는 등용문이라는 것을 깨달았다고 말합니다. "브레이크 댄스는 정말 특별해요. 볼 때마다 즐거워요."라고 아마두는 덧붙입니다.