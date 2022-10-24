코치에게 물어보세요: 어떻게 하면 몸 좋은 친구와 나를 비교하지 않을 수 있을까요?

그리고 친구가 운동을 새로 시작하면서 ‘허니문 기간’의 덕을 보고 있을 가능성도 있습니다. 이 기간에는 보통 상당한 운동 성과를 보게 되니까요. 누구나 새 운동 루틴을 시작하면 거기에 적응하기 위해 몸도 정말 열심히 일해야 한다는 점을 명심하세요. 그렇게 칼로리도 많이 태우고 근육도 더 많이 써야 마침내 몸이 더 효율적이게 되고 운동에 적응하게 되기 때문이죠.

얼마 전에 저도 그런 허니문 기간을 경험했습니다. 최근에 출산을 해서 적정 체중으로 돌아가려 애쓰고 있었는데, 코로나로 인한 락다운 조치 때문에 체육관에 갈 수가 없었어요. 그래서 15년 동안 보지 않았던 오래된 고강도 인터벌 트레이닝 DVD를 보기 위해 예전에 사용하던 DVD 플레이어를 다시 꺼냈습니다. 이렇게 다른 유형의 운동을 시작하자 평소 루틴으로 운동할 때보다 훨씬 빨리 체중을 감량할 수 있었죠.

질문하신 분도 새로운 운동을 시도하고 변화를 살펴보세요. 단, 지금 운동 루틴이 정말로 불만족스러운 경우에만요. 자신에게 효과적인 운동을 찾기 위해 많은 시간을 할애하며 충분히 심사숙고 해오신 것 같으니까요. 제가 보기에는 절제력도 있고 관련 지식도 많은 분 같습니다. 그리고 우리는 스스로에게 박한 경향이 있습니다. 그러니 정말로 원하는 게 아니라면 그 모든 것을 포기하지는 마세요. 친구 같은 몸을 갖지 못했다고 해서 실패한 건 아니니까요.

하지만 지금 하는 운동이 정말 마음에 들지 않는다면 (만약 동기를 부여하기 힘들고 일주일에 5일씩 하는 운동이 두려워진다면) 무슨 수를 써서라도 운동 루틴을 바꾸세요. 운동을 즐기지 못하는 것이 화가 나는 원인일 수 있습니다.

어느 경우든 운동과 건강한 식사를 하는 이유에 대해 잠깐 생각해 보세요. 특정한 모습의 몸을 만들기 위해 운동을 하고 계신가요? 개인적으로 그건 충분한 동기가 되지 않는다고 생각합니다. 제 경우에 운동은 자기 관리에서 엄청나게 중요한 부분을 차지 합니다. 제 스트레스를 풀어주고, 정신적 명민함을 유지해줄 뿐 아니라, 나이가 들면서 건강을 유지하는 데 도움이 된다는 사실도 인지하고 있습니다. 이걸 알고 있기 때문에 계속 열심히 운동하고 매일 저 자신에게 집중할 수 있는 겁니다.