아데토쿤브로스 아카데미의 활약

야니스 아데토쿤보는 NBA에서 가장 많이 거론되는 선수 중 한 명입니다. 그는 챔피언이며, 코트에서는 '그리스 괴물'로 불리죠! 하지만 그가 이룬 정말 특별한 업적은 코트 밖에 있습니다. 바로 아데토쿤브로스 아카데미입니다.

야니스의 열정은 코트를 향해 있지만 그의 목표는 모든 사람들이 소속감을 느낄 수 있는 공간을 만드는 것입니다. 캠프의 철학이 모든 것을 말해줍니다. "어디서 출발하느냐 보다 어디로 갈 수 있느냐가 더 중요하다"라고 말이죠.